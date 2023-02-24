vivo 数字车钥匙已适配蔚来「近车解锁」功能，包括 iQOO 多款机型

IT之家 2 月 24 日消息，vivo 今日宣布，vivo 数字车钥匙已深度适配蔚来，手机近车即可解锁车辆，一起迎接未来。

除此之外，OPPO 旗下多款机型也已经适配蔚来车钥匙。

手机支持：vivo X 系列、vivo S 系列、iQOO 旗舰系列、iQOO Neo 系列、iQOO Z 系列、NEX 系列机型。 车型支持：蔚来 ET7、ET5、ES7、EC7 及更新车型，其它车型积极适配中。

Jovi InCar 是 vivo 推出多协议兼容的方案，目前支持百度 CarLife 协议和亿连协议，车机支持百度 CarLife + 或亿连驾驶助手的车型均可使用 Jovi 智能车载。IT之家提醒，使用无线连接功能需要满足车机本身支持无线 CarLife 或无线亿连，才能使用无线 Jovi 智能车载。

在去年的 OriginOS 3 发布会上，vivo 宣布 Jovi InCar 覆盖手机用户突破 4800 万以上，覆盖汽车品牌超过 100 个，车型 1100 个，而且 vivo 还带来了 Key+、手车互融等三项升级，而且还支持了蓝牙、NFC、UWB 等多协议的智慧车钥匙。

当时，vivo 的 IoT 生态已经拥有 50 + 的合作伙伴，80 + 的品类，超过 2500 个 SKU，已经覆盖了 95% 以上的核心场景品类。