3699 元，努比亚 Z50 性能狂飙版发布：16GB+256GB，号称“有田追不上”

IT之家 2 月 24 日消息，努比亚 Z50 今日发布了全新的 16GB + 256GB 版本，搭载骁龙 8 Gen 2，首发价 3699 元，将于 2 月 27 日 10 点开售。

努比亚官方还在海报里蹭了一下电视剧《狂飙》的热度，号称“秒开应用，性能快到有田追不上”。

IT之家简单汇总一下努比亚 Z50 的硬件参数：

努比亚 Z50 于去年 12 月发布，采用全新 35mm 定制光学系统，搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，全系搭载 LPDDR5X 内存 + UFS4.0 闪存，内置 5000mAh 电池，支持 80W 快充。

屏幕方面，努比亚 Z50 采用 6.67 英寸 2400×1080 AMOLED 柔性曲面屏，支持 144Hz 刷新率（144Hz / 120Hz / 60Hz / 智能 4 挡）、360Hz 智能采样率、1000nits 峰值亮度与 10bit 色深。

影像方面，努比亚 Z50 前置 16MP（豪威 OV16A1Q）摄像头，搭载全新 35mm 定制光学系统，主摄采用索尼 IMX787 传感器，支持 OIS 光学防抖，辅以 50MP（三星 S5KJN1，116°）超广角微距双摄，采用 4 LED 环型闪光灯。

IT之家发现，16GB + 256GB 版本与 12GB + 512GB 版本的当前售价相同，都是 3699 元，大家可以按照内存和闪存容量的需求，来选择适合自己的版本。