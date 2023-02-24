思特威推出业界首颗 5MP DSI-2 技术 Pro 系列安防应用图像传感器 SC5336P

IT之家 2 月 24 日消息，近日，CMOS 图像传感器供应商思特威（SmartSens），推出了业界首颗 5MP DSI-2 技术全性能升级 Pro 系列安防应用图像传感器新品 SC5336P。

思特威 SC5336P 拥有 3K 级的清晰画质，采用 16:9 宽画幅，是业界首颗搭载 DSI-2 技术的 3K 级图像传感器。

据介绍，SC5336P 基于思特威升级的 DSI-2 技术（IT之家备注：采用 12 英寸晶圆工艺打造），同时搭载思特威 SFCPixel 专利技术与超低噪声外围读取电路技术，号称可实现远超同规格 FSI 工艺图像传感器的暗光成像性能，并在高温成像方面上能够媲美甚至超越同规格 BSI 工艺图像传感器。

思特威 SC5336P 通过优化工艺减少了光电二极管之间的 STI 面积，可有效抑制白点与暗电流产生，改善了高温下画质的均匀性。与行业同规格 BSI 产品相比，其 DSNU 大幅降低了 64%，白点减少了 25%，可消除因高温引起的成像紫边现象。

此外，相较同规格 BSI 产品，SC5336P 的电学串扰 (Blooming) 绝对值降低了 55%，可改善摄像头在逆光场景和夜晚拍摄灯光时易产生的溢光现象。同时 SC5336P 还可支持动态行交叠 HDR (Staggered HDR) 影像输出，动态范围可提升至 100dB 以上。

目前，思特威 SC5336P 已接受送样，预计将于 2023 年 Q1 实现量产，下图为该传感器的具体规格信息：