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铭凡 NAB5/ NAB6 双 2.5G 网口迷你主机发布，准系统 2299 元起

2023/2/24 13:49:20 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 2 月 24 日消息，MINISFORUM 铭凡 NAB5/ NAB6 两款迷你主机上架发售，搭载双 2.5G 网口，采用白色机身，售价 2299 元起

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铭凡 NAB5/ NAB6 分别搭载英特尔 i5-12450H / i7-12650H 处理器。

IT之家备注：

  • i5-12450H 采用了 4 大 4 小 8 核心 12 线程设计，集成 12MB 高速缓存，最大睿频频率 4.40 GHz；

  • i7-12650H 采用了 6 大 4 小 10 核心 16 线程设计，高速缓存则是 24MB，最大睿频频率 4.70 GHz。

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外观方面，两款迷你主机采用了白色外观，顶盖延用了 DMAF5 的经典设计，支持按压打开，实现无工具开盖 DIY。

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散热方面，两款新机采用了全新的主动式固态散热器 + 侧面散热开口，解决内存硬盘的积热问题。

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接口方面，除了大家比较关心的双 2.5G 网口，还有常规的 USB 3.2 接口、HDMI 接口，还可以支持 PD 100W 供电以及视频传输

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铭凡 NAB5/ NAB6 的售价为：

  • 铭凡 NAB5（i5-12450H）准系统，无内存硬盘：2299 元

  • 铭凡 NAB5（i5-12450H）双通道 32GB 内存 + 512GB NVMe：3299 元

  • 铭凡 NAB6（i7-12650H）准系统，无内存硬盘：2599 元

  • 铭凡 NAB6（i7-12650H）双通道 32GB 内存 + 512GB NVMe：3599 元

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关键词：铭凡迷你主机

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