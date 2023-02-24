苹果手表能测血糖了？耗资数亿美元，「登月级」进步直指医学圣杯

研发 12 年，苹果无创血糖监测「登月级」项目取得了重大突破。不为人知的是，这一项目早在乔布斯时代便开始了。

昨天开始，一个令人震惊的消息开始刷屏：Apple 手表将会迎来一个史诗级功能 —— 测血糖！

从此，我们可以足不出户，仅靠腕上的手表，就能测出自己的血糖值，并且，在此过程中无需刺破皮肤。

长期以来，无创血糖监测一直被认为是医学研究的圣杯之一。

如果这个圣杯真的被苹果摘下，它就有可能成为医疗保健领域的领头羊，颠覆这个数十亿美元的行业。

而这个代号为 E5 的「登月级」项目，已经秘密开发了 12 年，可以追溯到乔布斯时代。

乔布斯设想，耗资数亿美元

至少从 1975 年开始，研究人员就一直在研究监测血糖水平的方法。

然而，即使花费了数亿美元，人类至今还没有造出一种在临床或商业上可行的产品，能够足够准确地监测血糖。

所以，这个艰巨无比的目标，居然被苹果攻克了？

要说起来，这项绝密项目的筹划，已经铺垫了多年之久。

在 2010 年至 2011 年间，患病中的乔布斯，开始关注起医疗保健领域。

他开始萌生出做医疗保健科技产品的想法，比如，开发一款能无创、持续监测血糖水平的传感器。

乔布斯曾表示「智能手表需要非常小巧、方便、美观，同时也需要具有强大的功能」。

2017 年，关于苹果研发无创血糖监测的传言开始浮出水面。

在距离苹果总部数英里远的一个毫不起眼的办公室里，苹果有一个小型的生物医学工程师团队。

他们是苹果超级秘密计划「智能手表」的一部分，称为苹果探索性设计小组（XDG）。

XDG 在成为团队的一部分之前，该项目作为初创公司 Avolonte Health LLC 运营。在外人看来，它与苹果无关。

此外，苹果在人体试验期间的工作，以及获得专利和寻找合作伙伴的过程都处于保密状态。

2010 年，苹果低调收购了血液监测创业公司 RareLight。这家公司吹捧了一种早期无创血糖监测方法。

创始人 Bob Messerschmidt 曾给乔布斯发了封邮件，主要是探讨健康传感器和可穿戴设备技术内容。

随后，Messerschmidt 就加入了苹果团队，开始自己血糖监测仪研发工作，该监测仪最初的代号为 E68。

在乔布斯逝世一年后，苹果前首席设计师 Jony Ive 就开始着手构想这款苹果手表。

许多初创公司以及大型科技公司都曾尝试开发一种无创血糖监测系统，但都以失败告终。

2014 年，谷歌宣布计划生产可以通过泪滴监测血糖的智能隐形眼镜，但于 2018 年搁置了这个复杂的项目。

2015 年，谷歌还和德康的研究团队一起研发可丢弃的连续血糖监测贴片。

对于苹果来说，就不同了。

蒂姆库克曾多次表示，他希望医疗保健成为苹果最重要的遗产之一，毫无疑问，它的硬件和软件，以及雄厚的财力，都足以实现这一目标。

而且，苹果的监管团队已经就该系统获得政府批准进行了初步讨论。

据透露，苹果 CEO 库克、首席运营官 Jeff Williams，以及苹果硬件负责人 Eugene Kim 都参与了这个项目。

另外，相关人士表示，苹果前高级硬件主管 Bob Mansfield 和 Michael Culbert 也是该项目的推动者。

XDG 有数百名工程师正在研究该项目，就相当于以神秘著称的谷歌的 X 实验室（也称「登月工厂」）。

据称，参与该项目的人员要少得多，甚至比公司的自动驾驶汽车项目（由特殊项目小组监督）和混合现实头显项目（由技术开发小组开发）还要少。

2011 年，Messerschmidt 被苹果资深人士 Michael Hillman 取代，并在 15 年离职。

在他离职后，Avolonte Health 也就逐渐成为 XDG 的一部分，该团队现在在 Apple Park 总部附近工作。

尽管苹果在血糖方面取得了重大技术进步，但在最近也遭遇了挫折：

XDG 的领导者、长期担任科学家和工程主管的 Bill Athas 在 2022 年底意外去世。

目前，这项工作由几位高层领导代表，包括 Dave Simon 和 Jeff Koller 都向苹果芯片主管 Johny Srouji 汇报工作。

原型近似 iPhone

无创测血糖，听起来有些不可思议，苹果究竟是如何实现这一过程的？

他们采取的技术，被称为「硅光子学的芯片技术」以及「吸收光谱监测程序」。

这个系统会使用激光，将特定波长的光照射到皮下某一块组织液被葡萄糖渗透的区域。

然后，这束光通过指示葡萄糖浓度的方式，被反射回传感器。最终通过某种算法，确定一个人体内的血糖水平。

苹果的这项技术目标之一，是创造一种预防措施，向人们发出是否处于糖尿病前期的警告。

然后提醒患者改变生活方式，避免患上 2 型糖尿病。当人体抵抗胰岛素时，病情就会发展成这种情况。

过去的十年里，苹果已经在数百万人身上测试了这项血糖技术。

在人体试验中，该系统用在哪些不知道自己是否患有糖尿病的人，还有患有前驱糖尿病和 2 型糖尿病的人。

此外，通过与静脉采血和皮肤上刺取的样本的标准测试进行了比较，苹果认为这项技术是可行的。

但是若想实现应用，还需要将其缩小到更小的尺寸。

工程师们正在努力开发一种与 iPhone 大小差不多的原型设备，可以绑在人的二头肌上。

这款原型设备所用的芯片由台积电量产，用于血糖监测的传感器和芯片则由苹果和 Rockley Photonics 合作开发。

2021 年，Rockley 公开披露了与苹果的合作，并在监管文件中明确表示苹果是其最大客户。上个月，Rockley 申请破产，苹果终止了合作关系。

腕上「小宇宙」蜕变

苹果一直想做的，从来都不是一块手表那么简单。

苹果手表背后的布局，其实是苹果期待的下一代智能终端互联平台，而健康功能也是乔布斯对其设想的初衷。

2014 年 9 月，库克发布了初代 Apple Watch。这款手表集成了一个心率传感器，但更侧重于健身追踪。

2018 年，Apple Watch 配备了能够从手腕获取心电图 ECG 的能力。

2021 年，苹果发布了第七代 Apple Watch，伴随而来的升级，除了更大的显示屏，还有专门为残障人士设计的一系列功能。

在疫情期间，苹果推了能够全天监测血氧饱和度功能。

除了拥有的健康跟踪、监测心率不规则等常规项，苹果去年秋季发布会亮相的全新 Apple Watch S8，还带来了更多健康、安全和连接方面的新功能。

改变游戏规则

无创血糖监测能够实现准确一直是个挑战。

DexCom 执行董事长 TerranceGregg 曾表示，为了血糖监测的准确，公司研发需要花费数亿甚至十亿美元。

据《2020 年国家糖尿病统计报告》 ，美国有将近 3500 万人患有糖尿病。

这个数字大约占了美国人口的 10% ，而且这个数字还在增加。

目前市场上最常见的测血糖工具，便是穿刺皮后采血检测。

但也有通过贴片插入皮肤监测血糖的产品，比如 Dexcom 和 Abbott Laboratories 的，大约每两周需要更换一次。

如果苹果能将这一功能推向市场，将会是全球数百万糖尿病患者的福音。他们的生活，将在一夜之间被彻底改变。

只要拥有一个 Apple Watch，就可以随时监测自己的血糖水平，在出现异常时得到提醒，这简直是美梦成真。

目前，这一项目在未来仍有多年的工作要做。

已经逝去的 Steve Jobs，始终对医疗保健和技术的交叉有着强烈的愿景，而苹果的高管们，也一直在努力将这一薪火传递下去。

所以，智能腕表，会是苹果一直心心念念寻找的「Next big thing」吗？

参考资料：

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-22/apple-watch-blood-glucose-monitor-could-revolutionize-diabetes-care-aapl

https://www.businessinsider.com/apple-reportedly-hits-major-milestone-on-blood-glucose-monitor-2023-2

https://www.idropnews.com/rumors/apples-most-secretive-project-is-non-invasive-blood-glucose-monitoring-and-its-almost-ready/191982/

https://www.cnbc.com/amp/2017/04/12/apple-working-on-glucose-sensors-diabetes-treatment.html

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era）