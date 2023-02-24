以黑色喜剧《星期三》中“Thing”为原型，玩家分享 Apple Watch 充电支架 3D 模型

IT之家 2 月 24 日消息，由 Tim Burton 执导的 Netflix 黑色喜剧《星期三》（Wednesday）第一季于去年 11 月 23 日首播，开播一周就打破了平台纪录。该剧中的“Thing”更是成为了很多剧迷追捧的对象。

如果你也喜欢《星期三》中的“Thing”，并且家中有 3D 打印机，就可以自行制作以“Thing”为造型的 Apple Watch 支架了。

一位设计师近期在 Ultimaker Thingiverse 网站上分享了完整的设计草图，用户可以自行打印。在手腕部分内嵌了 MagSafe 充电器，可以进行无线充电。

从 1930 年代动画片《阿达一族》（Addams Family）诞生以来，一只被肢解活生生会动的手“Thing”就一直是作品的固定角色。而在 Tim Burton 2022 年的 Netflix 剧集中，“Thing”也扮演了相当重要的一角。

从 1930 年代动画片《阿达一族》（Addams Family）诞生以来，一只被肢解活生生会动的手“Thing”就一直是作品的固定角色。而在 Tim Burton 2022 年的 Netflix 剧集中，“Thing”也扮演了相当重要的一角。

当 Wednesday 被送到奈落学院后，她的父亲把照顾她安全的责任交给了“Thing”。但很快地，Wednesday 和“Thing”一同开始侦查一连串谜团，两人成为了默契绝佳的侦探二人组。Thing 也可以说是整个第一季的最受瞩目的角色，也非常快便受到影迷喜爱。

IT之家附网站链接：https://www.thingiverse.com/thing:5784825