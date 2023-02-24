确善能展出多款福伦达镜头，包括佳能 RF、富士 X 以及尼康 F 卡口

IT之家 2 月 24 日消息，在今年的 CP+ 2023 展上，确善能带来了五支的福伦达镜头，分别是适用于佳能 RF 卡口的 NOKTON 55mm F1.2 SL IIs 以及 NOKTON 50mm F1 Aspherical。
以及适用于富士 X 卡口的镜头 ULTRON 27mm F2 X Black、ULTRON 27mm F2 X Silver 以及一支尼康 F 卡口单反镜头 NOKTON 55mm F1.2 SLIIs。
这是福伦达第一款佳能 RF 卡口镜头。虽然是手动对焦标准镜头，但对用户来说依然很划算，而且这支都是大光圈标准定焦镜头，画质理论上应该不会差。
|焦距
|50mm
|最大光圈
|1:1
|最小光圈
|F16
|镜头
配置
|7 组
9 元素
|视角
|48.0°
|光圈叶片数
|12
|最短拍摄
距离
|45cm
|最大拍摄
倍率
|1:6.9
|最大直径
x 总长度
|Φ79.3×64.0mm
|尺寸
|Φ67mm
|重量
|650 克
|遮罩
|专用旋入式遮光罩
|光圈环
|手动光圈
|电子
触点
|有
|其他
|具有光圈点击切换机制的选择性光圈控制系统
这两款富士 X 卡口镜头使用自制 GA（研磨非球面）镜头，同样是大光圈手动对焦标准镜头，配备电子触点的光学系统针对 Fujifilm X 卡口传感器进行了优化，支持视差校正 (对应 X-Pro3)，兼容防抖，还支持拍摄距离显示。
|焦距
|35mm
|最大光圈
|1:0.9
|最小光圈
|F22
|镜头
配置
|8 组
10 个元素
|视角
|43.8°
|光圈叶片数
|12
|最短拍摄
距离
|35cm
|最大拍摄
倍率
|1:7.1
|最大直径
x 总长度
|Φ72.7×64.9mm
|尺寸
|Φ62mm
|重量
|492 克
|遮光罩
|包括专用的反向安装罩
|光圈环
|手动光圈
|电子
触点
|有
福伦达 NOKTON 55mm F1.2 SLIIs 适配尼康 F 卡口，配备 AI 耦合器，可用于各种机身。
|焦距
|55mm
|最大光圈
|1:1.2
|最小光圈
|F16
|镜头
配置
|6 组
7 元素
|视角
|43.0°
|光圈叶片数
|9
|最短拍摄
距离
|45cm
|最大拍摄
倍率
|1:6.2
|最大直径
x 总长度
|Φ69.0×48.1mm
|尺寸
|Φ52mm
|重量
|365 克
|遮光罩
|可选
|mountMount
|尼康 Ai-S（带 CPU）
这两款富士 X 卡口的轻薄型手动对焦镜头同样配备电子触点，支持视差校正、机身防抖以及距离显示。
|焦距
|27mm
|最大光圈
|1:2
|最小光圈
|F22
|镜头
配置
|4 组
6 元素
|视角
|53.4°
|光圈叶片数
|十
|最短拍摄
距离
|25cm
|最大拍摄
倍率
|1:6.7
|最大直径
x 总长度
|Φ59.3×23.5mm
|尺寸
|Φ43mm
|重量
|120 克
|光圈
环
|手动光圈
|电子
触点
|有