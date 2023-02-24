确善能展出多款福伦达镜头，包括佳能 RF、富士 X 以及尼康 F 卡口

IT之家 2 月 24 日消息，在今年的 CP+ 2023 展上，确善能带来了五支的福伦达镜头，分别是适用于佳能 RF 卡口的 NOKTON 55mm F1.2 SL IIs 以及 NOKTON 50mm F1 Aspherical。

以及适用于富士 X 卡口的镜头 ULTRON 27mm F2 X Black、ULTRON 27mm F2 X Silver 以及一支尼康 F 卡口单反镜头 NOKTON 55mm F1.2 SLIIs。

这是福伦达第一款佳能 RF 卡口镜头。虽然是手动对焦标准镜头，但对用户来说依然很划算，而且这支都是大光圈标准定焦镜头，画质理论上应该不会差。





焦距 50mm 最大光圈 1:1 最小光圈 F16 镜头

配置 7 组

9 元素 视角

48.0° 光圈叶片数 12 最短拍摄

距离 45cm 最大拍摄

倍率 1:6.9 最大直径

x 总长度 Φ79.3×64.0mm 尺寸 Φ67mm 重量 650 克 遮罩 专用旋入式遮光罩 光圈环 手动光圈 电子

触点 有

其他

具有光圈点击切换机制的选择性光圈控制系统

这两款富士 X 卡口镜头使用自制 GA（研磨非球面）镜头，同样是大光圈手动对焦标准镜头，配备电子触点的光学系统针对 Fujifilm X 卡口传感器进行了优化，支持视差校正 (对应 X-Pro3)，兼容防抖，还支持拍摄距离显示。





焦距 35mm 最大光圈 1:0.9 最小光圈 F22 镜头

配置 8 组

10 个元素 视角

43.8° 光圈叶片数 12 最短拍摄

距离 35cm 最大拍摄

倍率 1:7.1 最大直径

x 总长度 Φ72.7×64.9mm 尺寸 Φ62mm 重量 492 克 遮光罩 包括专用的反向安装罩 光圈环 手动光圈 电子

触点 有

福伦达 NOKTON 55mm F1.2 SLIIs 适配尼康 F 卡口，配备 AI 耦合器，可用于各种机身。





焦距 55mm 最大光圈 1:1.2 最小光圈 F16 镜头

配置 6 组

7 元素 视角 43.0° 光圈叶片数 9 最短拍摄

距离 45cm 最大拍摄

倍率 1:6.2 最大直径

x 总长度 Φ69.0×48.1mm 尺寸 Φ52mm 重量 365 克 遮光罩 可选 mountMount

尼康 Ai-S（带 CPU）

这两款富士 X 卡口的轻薄型手动对焦镜头同样配备电子触点，支持视差校正、机身防抖以及距离显示。