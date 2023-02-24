首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 数码之家>影像器材

确善能展出多款福伦达镜头，包括佳能 RF、富士 X 以及尼康 F 卡口

2023/2/24 14:16:39 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：
感谢IT之家网友 独立摄影师 的线索投递！

IT之家 2 月 24 日消息，在今年的 CP+ 2023 展上，确善能带来了五支的福伦达镜头，分别是适用于佳能 RF 卡口的 NOKTON 55mm F1.2 SL IIs 以及 NOKTON 50mm F1 Aspherical。

以及适用于富士 X 卡口的镜头 ULTRON 27mm F2 X Black、ULTRON 27mm F2 X Silver 以及一支尼康 F 卡口单反镜头 NOKTON 55mm F1.2 SLIIs。

这是福伦达第一款佳能 RF 卡口镜头。虽然是手动对焦标准镜头，但对用户来说依然很划算，而且这支都是大光圈标准定焦镜头，画质理论上应该不会差。



焦距50mm
最大光圈1:1
最小光圈F16
镜头
配置		7 组
9 元素
视角
48.0°
光圈叶片数12
最短拍摄
距离		45cm
最大拍摄
倍率		1:6.9
最大直径
x 总长度		Φ79.3×64.0mm
尺寸Φ67mm
重量650 克
遮罩专用旋入式遮光罩
光圈环手动光圈
电子
触点
其他
具有光圈点击切换机制的选择性光圈控制系统

这两款富士 X 卡口镜头使用自制 GA（研磨非球面）镜头，同样是大光圈手动对焦标准镜头，配备电子触点的光学系统针对 Fujifilm X 卡口传感器进行了优化，支持视差校正 (对应 X-Pro3)，兼容防抖，还支持拍摄距离显示。



焦距35mm
最大光圈1:0.9
最小光圈F22
镜头
配置		8 组
10 个元素
视角
43.8°
光圈叶片数12
最短拍摄
距离		35cm
最大拍摄
倍率		1:7.1
最大直径
x 总长度		Φ72.7×64.9mm
尺寸Φ62mm
重量492 克
遮光罩包括专用的反向安装罩
光圈环手动光圈
电子
触点

福伦达 NOKTON 55mm F1.2 SLIIs 适配尼康 F 卡口，配备 AI 耦合器，可用于各种机身。



焦距55mm
最大光圈1:1.2
最小光圈F16
镜头
配置		6 组
7 元素
视角43.0°
光圈叶片数9
最短拍摄
距离		45cm
最大拍摄
倍率		1:6.2
最大直径
x 总长度		Φ69.0×48.1mm
尺寸Φ52mm
重量365 克
遮光罩可选
mountMount
尼康 Ai-S（带 CPU）

这两款富士 X 卡口的轻薄型手动对焦镜头同样配备电子触点，支持视差校正、机身防抖以及距离显示



焦距27mm
最大光圈1:2
最小光圈F22
镜头
配置		4 组
6 元素
视角53.4°
光圈叶片数
最短拍摄
距离		25cm
最大拍摄
倍率		1:6.7
最大直径
x 总长度		Φ59.3×23.5mm
尺寸Φ43mm
重量120 克
光圈
手动光圈
电子
触点
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：确善能​福伦达镜头

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用