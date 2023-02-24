亚马逊音乐 Amazon Music Unlimited 宣布涨价

IT之家 2 月 24 日消息，亚马逊已于 2 月 21 日对其音乐流媒体服务 Amazon Music Unlimited 进行涨价，非 Prime 客户涨价 1 美元。

目前，该服务的两个非 Prime 计划，Amazon Music Unlimited Individual 和 Amazon Music Unlimited Student 目前的订阅价格分别为每月 10.99 美元和每月 5.99 美元；而家庭订阅计划仍为每月 15.99 美元。

亚马逊表示，价格上涨有助于它为客户带来 “更多的内容和功能”。亚马逊声称该服务的成本在过去三年中大幅上涨。

该公司表示，与 2019 年 1 月相比，每个客户的许可成本增长了 10.6%，而每个客户的其他支出（例如基础设施支出）增长了 41.4%。

亚马逊目前向用户提供了三种不同的音乐服务，适用于所有 Amazon 客户的 Amazon Music Free，适用于 Prime 会员的 Amazon Music Prime，以及 Amazon Music Unlimited。

三种服务之间的差异主要在于内容和广告方面：

Amazon Music Free 是一项免费计划，但用户只能收听点播列表和播客内容。该计划中还包括广告，而且它仅适用于特定的 Echo 设备和支持 Alexa 的设备，且仅限于一台设备。

Amazon Music Prime 需要 Prime 会员资格。它包括更多歌单选项、更多播客，并支持随机播放，适用于所有支持亚马逊音乐的设备，同样限于一台设备，不过支持离线播放。

Amazon Music Unlimited 可以畅享所有歌曲，支持 HD、UHD 和 3D 音频，同样限于一台设备，支持离线播放。

实际上，就IT之家所知，这已经是亚马逊 12 个月内的第二次涨价。早在 2022 年 5 月，亚马逊就将 Amazon Prime 客户的 Amazon Music Unlimited 价格从每月 7.99 美元提到 8.99 美元，而非 Prime 的价格保持不变，个人用户当时为 9.99 美元。

除美国外其他地区的音乐订阅价格同样有所上涨。在英国，Amazon Music Unlimited 两项计划的价格也已更新为 10.99 英镑和 5.99 英镑，同样上涨了 1 英镑；而欧元区价格也上涨了 1 欧元。