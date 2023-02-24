《自杀小队：战胜正义联盟》多人合作官方实机演示视频公布，将于 5 月 26 日发售

IT之家 2 月 24 日消息，在今天的索尼 State of Play 上，《自杀小队：战胜正义联盟》公开了首部 4 人合作官方实机演示视频，展示了黑化的闪电侠与自杀小队四位成员的各种能力与装备。

本作将于 2023 年 5 月 26 日登陆 PS5 / XSX / XSS / PC 平台，目前已经在 PS 商店开启预约，但未公布定价等信息。

《自杀小队：战胜正义联盟》是一款动作冒险第三人称射击游戏，玩家可扮演哈莉・奎因、死亡射手、回旋镖队长或鲨鱼王，运用独特的能力进行团队合作，与一波波布莱尼亚克的堕落士兵对抗，击毁一座逐渐进入大都会的巨大生物机械火炮。

IT之家在官网 Q&A 中发现，《自杀小队：战胜正义联盟》需要全程联网才能游玩，你可以玩单人游戏，也可以玩多人游戏。

另外，官方还公布了一段游戏开发幕后影片，制作组成员们在其中分享了更多游戏细节并展示了多段实机画面，游戏中所有任务都被设计成支持单人带 AI 队友或多人合作完成。