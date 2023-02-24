《自杀小队：战胜正义联盟》多人合作官方实机演示视频公布，将于 5 月 26 日发售

IT之家 2 月 24 日消息，在今天的索尼 State of Play 上，《自杀小队：战胜正义联盟》公开了首部 4 人合作官方实机演示视频，展示了黑化的闪电侠与自杀小队四位成员的各种能力与装备。
本作将于 2023 年 5 月 26 日登陆 PS5 / XSX / XSS / PC 平台，目前已经在 PS 商店开启预约，但未公布定价等信息。
《自杀小队：战胜正义联盟》是一款动作冒险第三人称射击游戏，玩家可扮演哈莉・奎因、死亡射手、回旋镖队长或鲨鱼王，运用独特的能力进行团队合作，与一波波布莱尼亚克的堕落士兵对抗，击毁一座逐渐进入大都会的巨大生物机械火炮。
IT之家在官网 Q&A 中发现，《自杀小队：战胜正义联盟》需要全程联网才能游玩，你可以玩单人游戏，也可以玩多人游戏。
另外，官方还公布了一段游戏开发幕后影片，制作组成员们在其中分享了更多游戏细节并展示了多段实机画面，游戏中所有任务都被设计成支持单人带 AI 队友或多人合作完成。
自杀小队：战胜正义联盟》是不落俗套的动作冒险第三人称射击游戏，由 Rocksteady Studios 开发。Rocksteady Studios 过去曾开发备受赞誉的「蝙蝠侠：阿卡姆」系列作。
广阔的开放世界大都会中内含原创叙事集，《自杀小队：战胜正义联盟》的四名 DC 超级反派与入侵的外星势力展开冲突，而 DC 超级英雄现在则专心致志地摧毁他们曾誓死保护的城市。一直以来，自杀小队都得小心植入他们头脑里的致命炸药，只要一有违抗之心，这种炸药就会引爆。
每位小队成员都有各自的独特移动装备，能够强化移动能力，自由探索活力四射的大都市开放世界，搭配各式自定义武器和可掌握的技能。
您可在单人模式中独自解决正义联盟，或是在多人合作模式中与好友组队并肩作战。
别当英雄。