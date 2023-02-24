《文明 6》上线撒哈拉统治者包

IT之家 2 月 24 日消息，《文明 6》领袖季票继续推出新内容 —— 撒哈拉统治者包。

撒哈拉统治者包包含：

⦁ 拉美西斯

⦁ 托勒密克利欧佩特拉

⦁ 松迪亚塔・凯塔国王

拉美西斯统领的埃及处于其国力的巅峰 —— 不管是下令以一整块石头雕刻出纪念碑，还是将其敌人的王国统统吞并，他的鲁莽行动都被后人深刻铭记。

克利欧佩特拉以隶属于希腊的托勒密王朝的身份回归，这时埃及已经成为了地中海地带的农业中心，因此她的全新领袖能力将奖励那些相比贸易与黄金，更重视食物与文化发展的玩家。

松迪亚塔・凯塔 从瓦加杜的灰烬之中一手建立了马里帝国。这位有着身体缺陷的皇家流放者成为了一名著名的猎人，演说家，并最终成为了一名国王。他代表了马里于伊斯兰化之前，以及由曼萨・穆萨统领之前的时代，那是一个与大自然，无情的敌人们以及自己进行斗争的故事。而马里狮王击败了这些困难险阻。

《文明 6》去年推出了领袖季票，售价 132 元。官方表示，将在 2022 年 11 月至 2023 年 3 月之间发布 6 个 DLC，包括 12 位全新领袖和 6 位经典《文明》领袖。《文明 VI 典藏版》的新老用户可免费获得领袖季票，季票内容分 6 次发放。使用所有《文明 VI》领袖季票通行证内容需要有基础游戏，使用某些特定领袖需要有额外的 DLC 包。领袖季票仅在 Epic 和 Steam 发售。领袖季票已包含在《文明 VI 典藏版》中，或可于 PC 上被购买。