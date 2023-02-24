适马推出 Art 50mm F1.4 DG DN 大光圈定焦镜头：5999 元，适用于索尼 E 卡口和 L 卡口

IT之家 2 月 24 日消息，上个月，适马在海外发布新款 50mm F1.4 DG DN | Art 镜头，售价 849 美元。这款镜头的国行版本现已上架，首发价 5999 元，适用于索尼 E 卡口和 L 卡口（IT之家注：适马、徕卡、松下三家联盟）。

适马 50mm F1.4 DG DN 丨 Art 是一款专为全画幅无反相机设计的大光圈标准镜头，重约 670g，直径为 78.2mm，长度为 109.5mm / 111.5mm。镜头最近对焦距离为 45cm，支持 L 卡口和 E 卡口，滤镜尺寸为 72mm。

参数方面，这款镜头基于适马最新的光学技术，集成了 11 组 14 片镜片，包括 3 片非球面镜片和 1 片 SLD 特殊低色散镜片，能够有效抑制各种像差，如相机内无法校正的散光和像场弯曲。

光圈全开情况下，图像边缘的成像画质依然有保证，弧矢像差达到最小化，这让镜头甚至可以挑战星空和夜晚等苛刻的点光源成像场景。

适马表示，新款 SIGMA 50mm F1.4 DG DN 丨 Art 是 Art 系列中首款采用“HLA”高速线性马达的全画幅无反镜头，使用 SLD 特殊超低色散双面非球面镜片作为对焦镜片，即使是大光圈镜头，也可提供快速安静的对焦和高速追踪对焦能力。

得益于其最大光圈和高性能自动对焦系统，该镜头可用于各种拍摄情况，包括在弱光环境中、拍摄移动物体、抓拍甚至视频。