《卧龙：苍天陨落》最终体验版上线，可玩游戏前两个关卡

IT之家 2 月 24 日消息，《卧龙 苍天陨落》最终体验版于 2023 年 2 月 24 日 (五) 16：00 至 3 月 27 日 (一) 14：59 为止在 PS5 / PS4 / Xbox X|S / X1 / Steam / Microsoft 商店等，所有正式版支持的平台提供下载。

据官方介绍，本体验版将提供游戏开头的两个关卡，同时也能将进度继承至正式版游戏中。突破关卡「山村遇劫难」并将继承进度至制品版游戏中还可获得游戏道具「卧龙兜鍪」。

据介绍，《卧龙：苍天陨落》以东汉末年的中原大地为舞台，玩家将化身无名义勇兵，运用融合了中华武术精髓的剑戟动作，踏破妖魔横行之乱世。此外，本作还设计了崭新的战略要素，帮助玩家克服逆境。

《卧龙：苍天陨落》将于 2023 年 3 月 3 日发售，登陆 Xbox Series X｜S、Xbox One、PS5、PS4 和 PC（通过微软商店和 Steam）平台。游戏将在 2 月 24 日至 3 月 27 日期间在 Steam、PS5、PS4、Xbox Series X|S 以及 Xbox One 平台推出试玩体验版，试玩版数据可保留到正式版中。