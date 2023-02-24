IDC 研究：2022 年 Q4 中国打印外设市场出货量 651.1 万台，同比增长 31.7%

IT之家 2 月 24 日消息，IDC 最新发布的《中国打印外设市场季度跟踪报告（2022 年第四季度）》显示，2022 年第四季度，中国打印外设市场出货量为 651.1 万台，同比增长 31.7%。其中喷墨打印机出货量 351.3 万台，同比增长 85.1%；激光打印机出货量 257.5 万台，同比增长 1.7%；针式打印机出货量 42.2 万台，同比下降 17.6%。2022 年全年中国打印外设市场出货量为 1996.1 万台，同比增长 8.2%。

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在 2022 年第四季度，学生在线学习和员工远程办公需求激增，消费市场随之大幅增长。这带动了消费喷墨以及消费激光打印机销售，其中消费墨盒式打印机同比增长 112.6%，消费墨仓式打印机同比增长 71.9%，消费激光打印机增长 11.5%。

短效刺激促使用户形成了“在家打印”的习惯，在中长期推动了打印机成为家庭的耐用消费品。目前，中国家用打印机入户率远低于欧美等国家，中国消费打印机市场存在巨大的增量空间。

在商用市场方面，2022 年第四季度，A3 幅面激光数码复合机市场同比下滑 17.4%。一方面，部分厂商在三季度采取较为激进的销售策略以达成上半财年的增长目标，导致四季度渠道库存异常。另一方面，政企用户预算减少，市场规模出现萎缩。此外激光数码复合机的产品分布也发生了变化：第一，黑白速度段在 25ppm 以下以及 40ppm 以上的市场需求萎缩，25-35ppm 需求较为稳定；第二，彩色激光数码复合机份额攀升。虽然采购预算下滑，但用户的彩色输出需求较为稳定，因此彩色激光数码复合机出货量也比较稳定。从 2022 年底开始，部分厂商出现不同程度的涨价，并且将战略重心偏移至彩机的布局中。

针式打印机需求持续下滑。IDC 报告显示，2023 年企业需求以及政府采购恢复缓慢，金税四期、专票电子化加速推进，针式打印机市场仍将呈现大幅下降趋势，预计至今年年底，政府及行业采购或有部分恢复。

IT之家此前报道， GB 18030—2022《信息技术 中文编码字符集》于 2022 年 7 月发布，对于中文编码字符的标准进行了更新。目前，各政府部门也已逐步更新采购标准，各厂商也需尽快推进相关系统的更新。