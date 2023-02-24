13.99 万元起，长安 UNI-V / K 智电 iDD 上市：采用 1.5T 蓝鲸插混系统

IT之家 2 月 24 日消息，在今日的发布会上，长安汽车宣布 UNI-K 智电 iDD & UNI-V 智电 iDD 正式全球上市，指导价分别为 18.79-21.59 万元、14.49-15.99 万元（限时优惠 13.99 万元起）。

作为插电混动车型，新车保持了燃油车型的造型设计，但采用了一套 1.5T 插电混合动力系统。

外观方面，这两款车的整体造型均与其燃油版车型保持一致，采用贯穿式的车灯设计，而且尾部有 iDD 专属标识。

UNI-K 智电 iDD 长宽高分别为 4865/1948/1700mm，轴距达 2890mm；而 UNI-V 尺寸为 4680/1838/1430mm，轴距 2750 毫米。

动力方面，新车搭载蓝鲸 iDD 插电式混动系统（IT之家科普：该插混系统包括蓝鲸 NE1.5T 混动专用发动机、蓝鲸三离合电驱变速器、大容量动力电池以及蓝鲸 iDD 电控系统 4 大单元组成），1.5T 发动机最大功率为 170 马力，峰值扭矩 260N・m；UNI-V 电机峰值功率为 170 马力，峰值扭矩为 330N・m，官方 0-100km / h 加速时间为 6.5 秒；而 UNI-K 电动机最大功率 116 马力，最大扭矩 330 牛・米。

长安 UNI-V 智电 iDD 电池容量为 18.4kWh，NEDC 纯电续航 113km，综合油耗为 1.59L / 100km，NEDC 匮电油耗 4.2L / 100km；UNI-K 配备了 28.39kWh 电池，NEDC 纯电续航里程 135km，综合续航里程超 1100km。全系车型标配 6.6kW 交流快充和直流快充，并支持 220V 家用充电功能。