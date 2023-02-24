realme GT3 240W 手机现身跑分网站：搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片

IT之家 2 月 24 日消息，realme 将于 2 月 28 日 MWC 2023 大会上推出的 realme GT3 240W。在发布之前，这款智能手机已出现在 Geekbench 跑分网站上，型号为 RMX3709，显示搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片，并且已通过多个认证，包括蓝牙 SIG、泰国 NBTC、印尼 TKDN 和欧盟 EEC 认证。

realme GT3 手机的主要亮点是 240W 快速充电支持（IT之家注：预计该机是 realme GT Neo5 国行更名款），支持 10 分钟时间内可从 1% 充电到 100%。

realme GT3 的 RMX3709 型号出现在 Geekbench 5 基准数据库中，单核跑分 1265，多核跑分 3885。“taro”代号应该是指高通骁龙 8+ Gen 1 芯片，CPU 峰值频率 3.0GHz，采用 Adreno 730 GPU。设备采用 16GB 内存，并将预装 Android 13 系统。

根据蓝牙 SIG 列表，该设备支持蓝牙 5.2 连接。

为了实现 240W 充电，realme 设计了定制的 12A 充电线缆和 240W 双 GaN 迷你充电器。

realme GT Neo5 配备 4600mAh 电池。realme 表示实施 60 多层保护，这是第一款支持超过 200W 充电并通过 TUV Rheinland 认证的电池。理论上，该手机在 1600 次充电循环后可保持 80% 的容量。使用 240W 快充，充电 30 秒可通话 2 小时。此外，只需 80 秒就能从 1% 充电至 20%，据悉完全充满将在 10 分钟之内。

realme GT Neo5 手机搭载骁龙 8+ Gen 1 旗舰双芯、16GB+1TB 内存，采用天马 144Hz 1.5K 旗舰直屏，采用 T7 + 新一代旗舰发光材料，拥有 1400nit 局部峰值亮度，支持 144Hz 电竞级高刷新率，7 档智能动态刷新率，2160Hz 超高频 PWM 调光，5000000:1 动态对比度。

还有一款 150W 型号的 realme GT Neo5 手机，配备 5000mAh 电池。尚不清楚它是否会作为 GT3 150W 版本在全球推出。