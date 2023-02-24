我国新一代载人登月飞船模型首次亮相，中国载人航天工程三十年成就展开幕

IT之家 2 月 24 日消息，据中国载人航天工程办公室消息，2023 年 2 月 24 日下午，“逐梦寰宇问苍穹 —— 中国载人航天工程三十年成就展”开幕式在中国国家博物馆西大厅举行，首次全面系统面向公众展示工程发展历程和建设成就。

据介绍，本次展览的主要展品包括可步入舱内参观的天和核心舱 1:1 模型，空间站组合体 1:4 模型，长征二号 F、长征七号、长征五号 B 运载火箭、新一代载人运载火箭等模型，还有航天服、神舟十三号返回舱、火箭发动机、环控生保设备及飞行任务搭载的党旗等实物，新一代载人飞船及月面着陆器等未来载人登月主要飞行产品模型更是首次展出。

▲ 月面着陆器（左）和新一代载人飞船（右），图源央视新闻

展期内还将在国家博物馆组织多场载人航天科普教育活动，由航天专家介绍工程三十年发展历程和建设成就，航天员分享训练过程及执行飞行的经历感悟。举办此次展览旨在更好地展示航天发展成就、弘扬爱国主义精神、普及航天科技知识，让公众进一步深入了解载人航天，参与支持载人航天，激发公众特别是青少年崇尚科学、探索未知、追逐梦想的热情。

本次展览为期 3 个月，时间还是不短的，有条件的IT之家小伙伴可以前往现场一饱眼福。

据此前央视新闻报道，我国用于载人登月的新一代载人火箭将于 2030 年前完成研制，重型运载火箭研制也已取得阶段性成果。