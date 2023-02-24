拼多多、B站、小红书等 10 家企业完成首批重要数据和核心数据认定工作

IT之家 2 月 24 日消息，据上海市通信管理局消息，为贯彻落实《数据安全法》《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》有关规定，切实强化上海市电信和互联网行业数据安全管理，上海市通信管理局按照工业和信息化部有关部署，结合行业数据安全和发展实际，建立属地数据安全风险防控重点企业名录。

上海市通信管理局组织上海电信、上海移动、上海联通、东方有线、拼多多、携程、哔哩哔哩、得物、小红书、喜马拉雅等 10 家重点电信和互联网企业按照工业和信息化领域重要数据和核心数据有关识别指南，开展重要数据和核心数据识别认定及目录备案工作。

近期，上海市通信管理局组织数据安全领域专家对各企业报送的重要数据和核心数据开展专题评审，并通过评审意见通报、实地调研访谈等形式指导企业开展数据认定、分类分级和安全保护相关工作。

评审认为，上海移动、得物、小红书、上海电信、拼多多、携程报送的数据目录总体质量较好，其中上海移动和得物的数据认定工作较为突出。现经多轮评审反馈和整改报送，上海市通信管理局已审核确定上海市电信和互联网行业首批重要数据和核心数据目录，并按规定报送工业和信息化部。

IT之家备注：中国第一部有关数据安全的专门法律《数据安全法》自 2021 年 9 月 1 日起正式施行。《数据安全法》明确：