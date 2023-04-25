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一加首款平板电脑 OnePlusPad 在印度发布，37999 卢比起

2023/4/25 16:43:03 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 25 日消息，一加在海外正式发布了旗下首款平板电脑 —— OnePlus Pad，采用绿色铝合金外壳，配备 11.6 英寸屏。该机分为两个版本，将于 4 月 28 日开售：

  • 8+128GB 版本 37999 卢比（IT之家备注：当前约 3200 元人民币）

  • 12+256GB 版本 39999 卢比（当前约 3368 元人民币）。

除此之外，这款机型还将在欧洲发售，售价 499 欧元（当前约 3792 元人民币）。

配置方面，该机搭载联发科天玑 9000 处理器，拥有 8GB / 12GB 的 LPDDR5 内存、128GB / 256GB 的 UFS 3.1 存储和 9510mAh 电池，支持 67W 快充。

该机搭载 11.61 英寸 2.8K 分辨率 144Hz 刷新率 LCD 屏，拥有 88% 的屏占比和 6.54 毫米的窄边框。该机的屏幕宽高比为独特的 7:5，一加表示，7:5 屏幕比例将为书籍、游戏和网页提供更多的屏幕空间。

OnePlus Pad 的外壳采用了 CNC 加工的铝合金，以及“Star Orbit（星轨）”雕刻工艺，可以看到围绕后置摄像头的一圈圈纹理。

该机配备 13MP 超大后置摄像头模组，位于后盖中部，前置 8MP 也位于横向边框中部，在横向使用时不会遮挡镜头。

其他方面，OnePlus Pad 厚 6.54mm，重 552g，支持 WiFi 6、蓝牙 5.3、杜比视界和杜比全景声，配备 OnePlus Stylo（手写笔）和 OnePlus 磁吸键盘，运行基于 Android 13 的 Oxygen OS 13 系统。

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关键词：一加平板电脑OnePlusPad

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