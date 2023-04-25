小米 POCO F5 手机现身 Geekbench 跑分网站：骁龙 7+ Gen 2 芯片加持 12GB 内存

IT之家 4 月 25 日消息，小米 Poco F5 Pro 手机此前已现身 Geekbench 网站，现在一款型号为 Xiaomi 23049PCD8G 的小米制造的新手机现身该跑分网站，配备骁龙 7+ Gen 2 芯片和 12GB 内存，预计为 Poco F5 标准版。

Snapdragon India 证实这款设备确实是 Poco F5，这将是印度第一款采用骁龙 7+ Gen 2 芯片的手机，采用台积电 4nm 工艺打造。高通表示，与骁龙 7 Gen 1 相比，该平台将带来 50% 整体性能提升、13% 能效提升以及 2 倍的 AI 性能提升。Geekbench 跑分显示，Poco F5 单核分数 1629，多核分数达 4295。

小米 Poco F5 的配置规格与 Redmi Note 12 Turbo 很相似，预计是同一款产品的不同名称版。Poco F5 将配置拥有 5000mAh 电池、67W 快充，预装运行基于安卓 13 的 MIUI 14 系统；其他规格应包括 6.67 英寸 AMOLED 屏幕和后置 64MP 主摄像头。

上一代小米 Poco F4 采用骁龙 870 芯片，相比起来，骁龙 7+ Gen 2 芯片（IT之家注：CPU 大核频率 2.92GHz）带来了更明显的性能提升。