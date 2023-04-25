Steam 一周销量榜：Steam Deck 掌机重归榜首，《荒野大镖客 2》《GTA5》再上榜

IT之家 4 月 25 日消息，Valve 现公布了 Steam 最新一周（2023 年 4 月 18 日到 25 日）的销量榜单。

这一周，Steam Deck 掌机再次回到了榜首的位置，《使命召唤 19：现代战争 2》与《星球大战绝地：幸存者》分别位居第二名第三名，而大家熟悉的《荒野大镖客 2》与《GTA 5》分别排名第四、第六名。

IT之家提醒，Steam 销量榜只计算付费游戏。本期榜单完整排名如下：

1、Steam Deck

2、《使命召唤 19：现代战争 Ⅱ 2022》《战区 2.0》

3、《星球大战绝地：幸存者》

4、《荒野大镖客 2》

5、《战争传说》

6、《GTA 5》

7、《FIFA 23》

8、《生化危机 4：重制版》

9、《盗贼之海》

10、《赛博朋克 2077》

11、《搜魔人：英雄联盟传奇》

12、《黎明杀机》

13、《我的世界：传奇》

如果只看中国区，那么榜单将变为：

《使命召唤 19：现代战争 Ⅱ 2022》《战区 2.0》

《永劫无间》

《火山的女儿》

《荒野大镖客 2》

《极限竞速：地平线 4》

《GTA5》

《边境》

《赛博朋克 2077》

《精灵与萤火意志》

《生化危机 4：重制版》

《战争传说》

《霓虹序列》

《怪物猎人：崛起》

《使命召唤 19：现代战争 Ⅱ 2022》蝎狮精英包

《FIFA 23》

《使命召唤：现代战争 II 2022》第三赛季黑色组织

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