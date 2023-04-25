Steam 一周销量榜：Steam Deck 掌机重归榜首，《荒野大镖客 2》《GTA5》再上榜

IT之家 4 月 25 日消息，Valve 现公布了 Steam 最新一周（2023 年 4 月 18 日到 25 日）的销量榜单。
这一周，Steam Deck 掌机再次回到了榜首的位置，《使命召唤 19：现代战争 2》与《星球大战绝地：幸存者》分别位居第二名第三名，而大家熟悉的《荒野大镖客 2》与《GTA 5》分别排名第四、第六名。
IT之家提醒，Steam 销量榜只计算付费游戏。本期榜单完整排名如下：
1、Steam Deck
2、《使命召唤 19：现代战争 Ⅱ 2022》《战区 2.0》
3、《星球大战绝地：幸存者》
4、《荒野大镖客 2》
5、《战争传说》
6、《GTA 5》
7、《FIFA 23》
8、《生化危机 4：重制版》
9、《盗贼之海》
10、《赛博朋克 2077》
11、《搜魔人：英雄联盟传奇》
12、《黎明杀机》
13、《我的世界：传奇》
如果只看中国区，那么榜单将变为：
《使命召唤 19：现代战争 Ⅱ 2022》《战区 2.0》
《永劫无间》
《火山的女儿》
《荒野大镖客 2》
《极限竞速：地平线 4》
《GTA5》
《边境》
《赛博朋克 2077》
《精灵与萤火意志》
《生化危机 4：重制版》
《战争传说》
《霓虹序列》
《怪物猎人：崛起》
《使命召唤 19：现代战争 Ⅱ 2022》蝎狮精英包
《FIFA 23》
《使命召唤：现代战争 II 2022》第三赛季黑色组织
《火山的女儿》是一款由养蛋人工作室 Egg Hatcher 开发，GameraGames 发行的美少女养成游戏，游戏首发价格 35 元，首周购买可享 15% 额外折扣，仅 29.75 元。
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