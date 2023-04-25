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Steam 一周销量榜：Steam Deck 掌机重归榜首，《荒野大镖客 2》《GTA5》再上榜

2023/4/25 17:29:01 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 25 日消息，Valve 现公布了 Steam 最新一周（2023 年 4 月 18 日到 25 日）的销量榜单。

这一周，Steam Deck 掌机再次回到了榜首的位置，《使命召唤 19：现代战争 2》与《星球大战绝地：幸存者》分别位居第二名第三名，而大家熟悉的《荒野大镖客 2》与《GTA 5》分别排名第四、第六名。

IT之家提醒，Steam 销量榜只计算付费游戏。本期榜单完整排名如下：

  • 1、Steam Deck

  • 2、《使命召唤 19：现代战争 Ⅱ 2022》《战区 2.0》

  • 3、《星球大战绝地：幸存者》

  • 4、《荒野大镖客 2》

  • 5、《战争传说》

  • 6、《GTA 5》

  • 7、《FIFA 23》

  • 8、《生化危机 4：重制版》

  • 9、《盗贼之海》

  • 10、《赛博朋克 2077》

  • 11、《搜魔人：英雄联盟传奇》

  • 12、《黎明杀机》

  • 13、《我的世界：传奇》

如果只看中国区，那么榜单将变为：

  • 《使命召唤 19：现代战争 Ⅱ 2022》《战区 2.0》

  • 《永劫无间》

  • 《火山的女儿》

  • 《荒野大镖客 2》

  • 《极限竞速：地平线 4》

  • 《GTA5》

  • 《边境》

  • 《赛博朋克 2077》

  • 《精灵与萤火意志》

  • 《生化危机 4：重制版》

  • 《战争传说》

  • 《霓虹序列》

  • 《怪物猎人：崛起》

  • 《使命召唤 19：现代战争 Ⅱ 2022》蝎狮精英包

  • 《FIFA 23》

  • 《使命召唤：现代战争 II 2022》第三赛季黑色组织

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