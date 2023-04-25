奇瑞 eQ7 中型纯电 SUV 中文名 5 月 2 日公布，车身采用全铝平台打造

IT之家 4 月 25 日消息，在第二十届上海国际汽车工业展览会（2023 上海车展）是，奇瑞新能源带来了旗下全新车型 ——eQ7。这是一款家用中型纯电 SUV，预计今年三季度上市。

易车表示，奇瑞 eQ7 将于 5 月 2 日公布中文名，最大的特点为采用全铝平台打造，未来将在奇瑞芜湖智能网联超级工厂投产。

奇瑞 eQ7 基于全铝平台打造，车身尺寸为 4675×1910×1660mm，轴距 2830mm，整备质量 1850kg，定位纯电动中型 SUV，预计将会在今年下半年发布，定价预计在 15-20 万元左右。

新车比同级别钢车身以及航空级全铝车身架构，车身骨架减重 30%，扭转刚度 30000Nm / deg；采用“数字超体”美学设计，前保两侧的三角区，既隐藏了前大灯，又布置了空气动力学导流槽。

新车侧面采用双色悬浮车顶，搭配大尺寸空气动力学轮毂，营造强烈的视觉冲击感；尾部采用了数字点阵贯穿尾灯设计，熏黑处理提升数字化时尚气息，细长灯带延伸至车身两侧。

内饰方面，新车具有非常强烈的科幻感，中控部分采用大尺寸双联屏设计。同时，底部通道区域采用镂空设计，以此来提升车内的储物能力，上方还集成了无线充电功能。

eQ7 内部配备智能恒温座舱，拥有座舱过热保护、温度保持、爱犬模式、远程预约空调等功能，储物空间多达 27 处；采用一体式双联屏悬浮设计，拥有 6 项智慧场景体验及 L2 + 级智能驾驶辅助。

动力数据暂时没有公布，不过IT之家从工信部找到了它的申报数据。奇瑞 eQ7 采用奇瑞新能源汽车股份有限公司型号为 112AA1 的电动机，功率为 155 千瓦，搭载磷酸铁锂电池，最高车速可达 180km / h。