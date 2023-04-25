首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能手机

AGM G2 GT 手机发布：500 米热成像 + 骁龙 782G 物联网版处理器

2023/4/25 17:51:54 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：
感谢IT之家网友 偏科骚黄4100只眼雨雪载途华南吴彦祖你好啊_兔子勇敢亿点 的线索投递！

IT之家 4 月 25 日消息，AGM 今日发布 G2 系列手机热成像三防 5G 手机，可选 G2、G2 Pro 和 G2 GT 三个型号，售价如下：

  • G2 （黑白夜视）：4499 元

  • G2 Pro（50m 热成像）：5499 元

  • G2 GT（500m 热成像）：5999 元

IT之家整理 AGM G2 系列手机参数如下：

  • 热成像：G2 GT（500m）、G2 Pro（50m） G2 （无）

  • 处理器：高通 QCM6490，即骁龙 782G 物联网版

  • 内存：可选 8GB + 256GB 和 12GB + 256GB

  • 屏幕：6.58 英寸 1080p+ 120Hz

  • 后置摄像头：108MP 主摄像 + 2MP 微距 + 20MP 夜视

  • 防护等级：IP68+IP69K+MIL-STD-810H+1.5 米防摔 + 1.5 米防水 + 抗 80°C 100Bar 水压

  • 扬声器：3.5W 109dB

  • 电池：7000mAh

官方表示，G2 GT 搭载的长焦热成像探测距离更远，可达 500m。在大雾、雨天和黑夜环境下，热成像可以有效探测到发热物体。此外，官方称热成像可对焦是颠覆式升级，热成像终于不再是模糊泛焦对焦后，目标物体轮廓更清晰。

京东 AGM G2 GT 500 米热成像三防 5G 手机 高通 6490 1 亿像素 7000mAh 超长待机 6499 元直达链接
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：三防手机热成像AGM

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用