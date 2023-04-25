雷军回应“做比小米 13 更小尺寸手机”：消费群体太小，销量支撑不了旗舰机研发成本

IT之家 4 月 25 日消息，今天小米 CEO 雷军在微博上谈及了小米 13 系列手机的定位，小米 13 系列三款手机面向不同用户群，分别如下：

小米 13，面向大众用户，小尺寸手机，手感好，支持四窄边屏幕、徕卡三摄、长焦、IP68 等。

小米 13 Pro，数码发烧友，徕卡三摄、1 英寸大底、120W 快充、陶瓷机身等。

小米 13 Ultra，摄影爱好者或摄影师，相机感设计，徕卡 Summicron 镜头，双长焦。

在相关微博中，有网友询问雷军，可以做一些小尺寸的手机吗？雷军对此回应称，“小米 13 已经非常好，和 iPhone 14 宽度完全一致，在屏幕大小和手感中找平衡。假如尺寸更小，首先消费群体太小，销量支撑不了旗舰手机的研发成本。其次，体积很小，对相机、续航能力有影响。”在评论中不少网友认为雷军说得对。

IT之家附上相关数据，小米 13 标准版采用 6.36 英寸定制 OLED 直屏，视觉四等边，三边宽 1.61mm，最宽为 1.81mm，屏占比达 93.3%，采用居中打孔屏幕，机身尺寸为长度 152.8mm X 宽度 71.5mm X 厚度 7.98mm（玻璃）|8.1mm（科技纳米皮），重量 189 克（玻璃）|185 克（科技纳米皮）。