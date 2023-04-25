比亚迪腾势 N7 SUV 汽车盲订 7 天订单破万，达 10569 台

IT之家 4 月 25 日消息，今天比亚迪旗下腾势汽车宣布，腾势 N7 SUV 汽车盲订 7 天订单破万，达 10569 台。此前腾势 N7 SUV 开启盲订 6 小时，订单达 5367 单。上海和北京深圳订单加起来突破 2000 台。盲订期间意向金 777 元可抵扣车款 3000 元。

IT之家此前报道，近期工信部认证信息显示，腾势 N7 配备 91.392kWh 动力电池，并提供两种续航版本可选，分别为 CLTC 纯电续航里程 702km，整备质量 2320Kg，预计为两驱版车型；CLTC 纯电续航里程 630km，整备质量 2440Kg，预计为四驱版车型。

腾势采用“双枪超充”充电技术，将实现双倍充电效率。腾势 N7 将是全球首搭云辇-A 智能空气车身控制系统（标准版）的车型。

在内饰方面，腾势 N7 支持 AR-HUD 仪表屏、时刻显示悬浮路况信息，无需转头查看仪表和中控屏。另外，腾势 Link 搭载 6nm 芯片，支持百万应用生态，集成 5G 技术和帝瓦雷音响。搭载六联屏沉浸式智能场景，副驾听歌、看剧配合智能变色氛围灯，可关闭电动遮阳帘。座舱采用婴儿级亲肤材质，全车搭载 8 个气囊，采用高强钢占比与 CTB 电池车身一体化技术，整车安全性能提升。腾势 N7 还可安装 2 个儿童安全座椅，当用户把副驾后移，可开启宠宝模式。该车在横向、纵向、头部空间很大，座椅不同部位采用不同密度的发泡材料，确保支撑性和柔软性。

腾势 N7 还将逐步发布智能底盘、智能座舱、智能驾驶三大智能技术。

腾势 N7 采用封闭式前脸，并配备隐藏式门把手、贯穿式尾灯、大尺寸轮毂。申报信息显示，腾势 N7 长宽高分别为 4860/1935/1602 毫米，轴距为 2940 毫米，最高车速 180 km / h，可选装激光雷达。

动力方面，腾势 N7 单电机版驱动电机额定功率 70kW，峰值功率 230kW；双电机版驱动电机额定功率为前 75kW、后 70kW，峰值功率为前 160kW、后 230kW。