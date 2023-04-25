华为国内首发面向多元算力的数据中心交换机 CloudEngine 16800-X

IT之家 4 月 25 日消息，金融 ICT 基础设施正在向多元算力及分布式架构方向发展。

中国国际金融展今日在北京首钢园会展中心正式开幕。在开幕式金融科技创新成果展示环节中，华为面向国内首次发布 CloudEngine16800-X 数据中心交换机。

华为副总裁、数据通信产品线总裁胡克文表示：

本次发布业界首款面向多元算力的 CloudEngine 16800-X 数据中心交换机，帮助金融快速建设 AI 智算“高速公路”。同时，为提升网络体验，发布业界首创的 L3.5 + 数据中心自动驾驶网络，为金融新科技提供最强大脑。

CloudEngine 16800 是华为推出的首款面向 AI 时代的数据中心交换机，而 CloudEngine 16800-X 系列实现了超融合承载，总运营成本降低 36%；超加速网络，全场景应用性能提升 20%；超强悍性能，800GE ready 面向未来十年平滑升级。

实际上，华为此前已经在 2023 年世界移动通信大会上介绍过这款产品，华为同时还联合客户发布了业界领先的 L3.5 + 数据中心自动驾驶网络解决方案。

▲ 华为数据通信产品线数据中心网络领域总裁 王武伟，图源：华为

IT之家在华为官网找到了一份说明手册，从中你可以看到，这款交换机融合承载多样化计算能力，支持三网融合，总运营成本降低 36%；它还支持超加速网络，可以实现全场景应用性能提升 20%。

此外，支持 DPFR 故障无感自愈，实现亚 ms 级故障快速收敛；它未来还可以升级到 800GE 希望，为未来 10 年的平稳演进做好准备。