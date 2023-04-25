首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 安卓之家>安卓手机

传音 Infinix Note 30 / Pro / VIP 手机现身 Google Play 管理中心：预装安卓 13 系统

2023/4/25 19:05:56 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
评论：

IT之家 4 月 25 日消息，传音 Infinix Note 30 系列新机预计很快亮相，包括 Infinix Note 30 标准版、Infinix Note 30 Pro 和 Infinix Note 30 VIP 三款手机已现身 Google Play 管理中心网站。

Infinix Note 30 Pro (X678B) 搭载 1080x2400 分辨率的居中打孔显示屏，配备联发科 Helio G99 芯片和 8GB 内存，预装运行 Android 13 系统。

Infinix Note 30 VIP (X6710) 搭载 FHD+ 分辨率的居中打孔显示屏，内置联发科天玑 1200 芯片和 12GB 内存，预装运行 Android 13 系统。

Infinix Note 30 5G (X6711) 具有与其他两款设备相同的分辨率，配备联发科天玑 810 芯片和 8GB 内存，预装运行 Android 13 系统。

IT之家曾报道，此前 Infinix Note 30 真机图已现身，拥有紫色，后置三个摄像头传感器，包括 64MP 主相机和 5MP 辅助相机，还有第三个未指定的传感器和 LED 闪光灯。

Infinix Note 30 新手机搭载 FHD+ 分辨率居中打孔显示屏，前置 16MP 自拍相机。手机“关于”部分确认预装运行基于 Android 13 的 XOS UI，搭载 8GB+256GB 存储、联发科 Helio G99 芯片，内置 5000mAh 电池，支持 33W 快充。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Infinix Note 30传音安卓13

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用