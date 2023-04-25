传音 Infinix Note 30 / Pro / VIP 手机现身 Google Play 管理中心：预装安卓 13 系统

IT之家 4 月 25 日消息，传音 Infinix Note 30 系列新机预计很快亮相，包括 Infinix Note 30 标准版、Infinix Note 30 Pro 和 Infinix Note 30 VIP 三款手机已现身 Google Play 管理中心网站。

Infinix Note 30 Pro (X678B) 搭载 1080x2400 分辨率的居中打孔显示屏，配备联发科 Helio G99 芯片和 8GB 内存，预装运行 Android 13 系统。

Infinix Note 30 VIP (X6710) 搭载 FHD+ 分辨率的居中打孔显示屏，内置联发科天玑 1200 芯片和 12GB 内存，预装运行 Android 13 系统。

Infinix Note 30 5G (X6711) 具有与其他两款设备相同的分辨率，配备联发科天玑 810 芯片和 8GB 内存，预装运行 Android 13 系统。

IT之家曾报道，此前 Infinix Note 30 真机图已现身，拥有紫色，后置三个摄像头传感器，包括 64MP 主相机和 5MP 辅助相机，还有第三个未指定的传感器和 LED 闪光灯。

Infinix Note 30 新手机搭载 FHD+ 分辨率居中打孔显示屏，前置 16MP 自拍相机。手机“关于”部分确认预装运行基于 Android 13 的 XOS UI，搭载 8GB+256GB 存储、联发科 Helio G99 芯片，内置 5000mAh 电池，支持 33W 快充。