Spotify 第一季度营收 33.5 亿美元同比增长 14%，月活用户首度突破 5 亿

IT之家 4 月 25 日消息，今日晚间，流媒体音乐服务提供商 Spotify 发布了 2022 年第一季度财报。Spotify 表示，得益于音乐流媒体公司向更多市场的扩张，其月活跃用户首次突破 5 亿大关。

财报显示，Spotify 第一季度总营收为 30.4 亿欧元（IT之家备注：当前约 231.04 亿元人民币），同比增长 14%；而且 Spotify 本季度净亏损 2.25 亿欧元（当前约 17.1 亿元人民币）高于预期，而上年同期则为净利润 1.31 亿欧元，毛利率也从去年同期的 25.3% 降至 25.2%。

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第一季度业绩：

总营收为 30 亿欧元，同比增长 14%，低于公司预期的 31 亿欧元，主要因为宏观经济低迷影响了 Spotify 的广告收入。

毛利率为 25%，而上年同期毛利率为 25.2%。

运营亏损 1.56 亿欧元，而上年同期运营亏损 600 万欧元。

净亏损 2.25 亿欧元，而上年同期净利润为 1.31 亿欧元。

每股亏损 1.16 欧元，而上年同期每股利润为 0.21 欧元。

根据 Refinitiv 的 IBES 数据，Spotify 第一季度每月活跃用户数量增至 5.15 亿，同比增长 22%，超过 Spotify 的指引和分析师预测的 5 亿。这也是 Spotify 月活跃用户数量首次突破 5 亿大关。

据介绍，目前 Spotify 付费用户数量已达 2.10 亿，同比增长 15%，高于 Spotify 预期的 2.07 亿和分析师预期的 2.06 亿，主要得益于欧洲和拉美市场的强劲表现。

展望第二季度，Spotify 预计其营收将达到 32 亿欧元，低于分析师预期的 32.6 亿欧元。届时，Spotify 月活跃用户数量预计将达到 5.30 亿。