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华为在东南大学首测 Wi-Fi 7 ，真机单终端速率超 4.3Gbps

2023/4/25 19:25:07 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 4 月 25 日消息，华为数据通信公众号发文，近日在东南大学网络与信息中心对 Wi-Fi 7 AP 进行了部署测试，真机实测 Wi-Fi 7 的单终端速率超 4.3Gbps。

Wi-Fi 7 AP 设备 + 手机测试环境

手机终端连接到 Wi-Fi 7 AP 测速

IT之家从测试结果中得知，在支持 Wi-Fi 7 通信协议标准的小米 13 Pro 测试下，单终端速率超 4.3Gbps。相比于 Wi-Fi 6 环境下的小米 13 Pro 速率提升 100% 、相比于 Wi-Fi 6 环境下苹果 13 Pro 速率提升 300%。除了速率的飙升，相较于 Wi-Fi 6 协议平均 10ms 的时延，Wi-Fi 7 AP 下三个手机平均时延都在 4ms 之内。

Wi-Fi 7 是第 7 代 Wi-Fi 标准，速度可高达 30Gbps，除传统的 2.4GHz 和 5GHz 两个频段，还将新增支持 6GHz 频段。华为在 2022 年发布了全球首款企业级 Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T；新华三智能终端首款 Wi-Fi 7 家用路由器在 2022 年 6 月 14 日首次亮相，支持最大 320MHz 频宽。

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关键词：WiFi7

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