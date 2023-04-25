大连理工大学科研团队：开源鸿蒙 OpenHarmony 系统已成功用于微纳卫星

IT之家 4 月 25 日消息，据大连理工大学官网发布，在 2023 年中国航天大会 —— 第七届小卫星技术交流会上，大连理工大学牵头成立的 OpenHarmony InSpace 工作组 (开放原子开源基金会项目群航天工作组) 组长、大连理工大学于晓洲教授在题为“微纳卫星技术与 OpenHarmony 实时操作系统”的主题报告中宣布，OpenHarmony 操作系统已经成功应用于中国科学院微小卫星创新研究院“电磁组装试验双星”、香港航天科技集团“金紫荆”双星、“爱太空科学号”卫星等高性能微纳卫星。与没有使用操作系统的微纳卫星单机相比，系统可靠性与实时性显著提升。此外，即将发射的由大连理工大学主持设计研制的“连理”卫星也采用了 OpenHarmony 操作系统。

目前还有很多微纳卫星没有使用 RTOS 实时操作系统 (IT之家注：Real Time Operating System,)。在星上系统软、硬件系统日趋复杂的今天，将 OpenHarmony 经过二次开发构建出适用于航天的实时操作系统，将有助于星载系统的通用化和模块化设计，缩短研制周期，提高微纳卫星的可靠性与实时性。地面仿真与在轨试验证明，利用 OpenHarmony 实时操作系统开发的太阳敏感器、磁强计、一体化姿态测量系统（AMU）等微纳卫星单机的响应速度大幅提高，卫星平台的姿态控制性能表现优异。

▲ 采用 OpenHarmony 的高精度磁强计

▲ 采用 OpenHarmony 的高精度太阳敏感器

▲ 采用 OpenHarmony 的一体姿态测量系统

开放原子开源基金会是致力于推动全球开源事业发展的非营利机构，于 2020 年 6 月在北京成立，由阿里巴巴、百度、华为、浪潮、360、腾讯、招商银行等科技企业联合发起。OpenHarmony InSpace 工作组于 2021 年在开放原子开源基金会的支持下成立，发起单位包括中国科学院软件研究所、中国科学院微小卫星创新研究院、清华大学、大连理工大学、武汉大学、长光卫星、北京爱太空科技、航天创客和清华大学附中等。

为推广 OpenHarmony 在微纳卫星以及航天其他领域的应用，OpenHarmony Inspace 官方网站已正式上线，开发者可免费获得最新版本的《OpenHarmony 轻量系统移植手册》，并了解该领域最新的研究和工程进展。