长城魏牌蓝山 DHT-PHEV 六座 SUV 开启交付：售价 27.38 万-30.88 万元

IT之家 4 月 25 日消息，长城汽车魏牌新能源宣布，蓝山 DHT-PHEV 六座 SUV 在全国近百家经销商门店今天（4 月 25 日）开启陆续交付。

此前魏牌宣布，上市 5 天蓝山大定订单突破 5000 台。魏牌也进行了服务升级，并将全网店营业时间延长至 21 点。针对用户个性化试驾需求，魏牌提供错峰邀约到店深度试驾和上门试驾两种服务方案。用户可以在魏 App 及官方小程序“预约试驾”板块选择进行预约。

长城旗下魏牌全新中大型六座 SUV 蓝山 DHT-PHEV 共推出 2 款配置车型，售价区间为 27.38 万-30.88 万元。

新车基于“ 咖啡智能”技术平台打造，定位中大型 SUV，采用六座布局，动力上搭载由 1.5T 发动机和电动机组成的插电混动系统，综合续航里程超 1200 公里。

外观方面，蓝山 DHT-PHEV 前脸采用半封闭式格栅，车头正中为封闭式设计，下方则是梯形的散热口，两侧还配备了分体式的 LED 大灯组。车身侧面采用贯穿式的腰线设计，车尾首次使用贯穿式尾灯的设计。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 5156/1980/1805mm，轴距为 3050mm，定位中大型 SUV 车型，采用 2+2+2 的六座座椅布局。

内饰方面采用简约风格，配备由 12.3 英寸全液晶仪表和 27 英寸 4K 显示屏组成的一体式智慧娱乐屏，内置 Coffee OS 2 车机系统，采用怀挡式换挡机构，配备一块手机无线充电面板，中央扶手箱则采用对开式设计。蓝山 DHT-PHEV 还搭载了咖啡智能的最新一代的智能座舱系统，可实现触控交互、手势交互、头姿交互、语音交互等全场景四维交互，同时还支持常用 App。

智能驾驶辅助方面，蓝山 DHT-PHEV 搭载 Coffee Pilot 2.5 自动驾驶辅助系统，同时支持高速 NOH 和城市 NOH（IT之家注：智能辅助驾驶系统），同时还拥有全自动融合泊车、循迹倒车以及车道级导航等功能，整体达到 L2+ 级自动驾驶辅助级别。

动力方面，新车搭载由 1.5T 发动机和前后双电机组成的插电式混动系统，整套插电混动系统综合输出功率为 380kW，综合扭矩 933N・m，拥有 5 秒内破百的能力，并且支持纯电、纯电优先和智能混动三种模式和 7 种驾驶模式；传动系统匹配 2 挡 DHT 变速器，WLTC 工况纯电续航里程 180 公里，综合续航里程 WLTC 超过 1000 公里。这套混联式的混动系统的发动机除了带动发电机发电，还可以直接驱动车辆，其馈电状态下的油耗仅为 6.7L / 100km，支持 3.3 千瓦外放电功能。