龙芯中科一季度营收 7.39 亿元同比下降 38.51%，净利润 5175.2 万元下降 78.15%

IT之家 4 月 25 日消息，龙芯中科今晚发布公告，公布了 2022 年度报告。2022 年，龙芯中科实现营业收入 7.39 亿元，同比下降 38.51%；净利润 5175.2 万元，同比下降 78.15%；基本每股收益 0.14 元。
IT之家发现，该公司今晚同时还披露了第一季度的财报。龙芯中科一季度实现营业收入 1.18 亿元，同比下降 34.93%；净利润亏损 7217.92 万元，去年同期净利 3642.25 万元。一季度部分重要的工控类客户的采购需求较上年同期有所下降，同时公司信息化类业务的最终客户的采购有所推迟。
2022 年是龙芯在系统掌握了单核通用处理器和操作系统的关键核心技术的基础上，开展面向开放市场转型的起步之年。
在产能缓解的情况下，芯片和板卡生产从“保供应”转向“降成本”，取得一定效果。继续按照上市企业的要求优化公司治理架构及管理流程，完成公司科创板上市，提高管理效率，取得积极效果。
由于电子政务市场停滞导致信息化应用销售收入下降以及项目性收入下降，2022 年公司实现营业收入比 2021 年有所下降。2022 年，公司营业收入 73,865.79 万元，比 2021 年的 120,125.40 万元下降 38.51%，归属于上市公司股东的净利润 5,175.20 万元，比 2021 年的 23,680.48 万元下降 78.15%。信息化芯片业务实现营业收入 18,764.05 万元，同比减少 71.43%；工控类芯片实现营业收入 27,560.39 万元，同比减少 6.70%；解决方案实现营业收入 27,331.74 万元，同比增加 10.14%。
芯片研发大幅提高自主可控度和性价比。
多款芯片从指令系统和生产工艺两个维度提高 CPU 自主可控度，供应链更加安全。信息化类产品大幅提高应用性价比，龙芯 3 号系列 CPU 及其配套芯片继续按照 Tock-Tick 的策略演进，并从 5000 系列开始桌面和服务器 CPU 单独演进。工控类 SoC 升级取得突破进展。平台型产品在性能、功耗、接口丰富度上都有大幅提升。在平台型产品的基础上，结合特定应用需求研制高性价比的专用 SoC 及 MCU。专用芯片产品具有开放市场性价比。与龙芯 CPU 配套的电源、时钟芯片走向市场，开始应用推广。
基础软件研发完善软件生态。
进一步夯实龙架构基础软件基础，龙架构开源生态建设取得决定性进展，已并入上百个上游社区；国内统信、麒麟、鸿蒙、欧拉、龙蜥等操作系统，办公软件、微信、QQ、钉钉、视频会议等基础应用都发布了龙架构版本。龙架构的基础软件生态基本形成，龙芯基础软件工作重点从操作系统与硬件结合部转向操作系统与应用结合部。一是针对 Linux 平台由于开放性引起的兼容性问题，研制 Linux 平台兼容框架实现龙架构不同 Linux 版本和分支的应用兼容。二是研制 Linux 平台上的打印机兼容框架，能在龙芯平台上识别并使用绝大部分打印机。三是研制兼容 Windows 浏览器的龙芯 Linux 浏览器，兼容 Windows 平台的浏览器应用。四是在龙架构的 Linux 平台上通过二进制翻译等手段运行 X86 / Linux 和 X86 / Windows 应用，此平台还在持续完善中。上述工作使龙芯的 Linux 桌面软件生态局部超过 X86 和 ARM。
信息化应用点面结合，展现良好势头。
在掌握 CPU 和操作系统能力的基础上，形成 PC 和服务器主板 ODM 能力，通过系统优化和重构产业链，大幅降低整机成本，推动形成 Windows 兼容的浏览器和 Windows 兼容的打印机驱动等龙芯生态优势，有效提高了龙芯 CPU 在政策性市场的竞争力。结合特定应用需求，基于龙芯 CPU 掌握了服务器 BMC、存储服务器、行业终端、国密云等解决方案，在此基础上通过硬件定制、软件定制、产业链定制等“三个定制”大幅提升性价比，积累面向开放市场的竞争力。由于 2022 年传统电子政务市场处于调整期，龙芯信息化领域的销售收入大幅下降。经过努力，四季度收入有所起色，行业终端、服务器类应用初步取得开放市场竞争力并取得小批量销售。教育信息化领域取得突破性进展。