龙芯中科一季度营收 7.39 亿元同比下降 38.51%，净利润 5175.2 万元下降 78.15%

IT之家 4 月 25 日消息，龙芯中科今晚发布公告，公布了 2022 年度报告。2022 年，龙芯中科实现营业收入 7.39 亿元，同比下降 38.51%；净利润 5175.2 万元，同比下降 78.15%；基本每股收益 0.14 元。

IT之家发现，该公司今晚同时还披露了第一季度的财报。龙芯中科一季度实现营业收入 1.18 亿元，同比下降 34.93%；净利润亏损 7217.92 万元，去年同期净利 3642.25 万元。一季度部分重要的工控类客户的采购需求较上年同期有所下降，同时公司信息化类业务的最终客户的采购有所推迟。

2022 年是龙芯在系统掌握了单核通用处理器和操作系统的关键核心技术的基础上，开展面向开放市场转型的起步之年。 在产能缓解的情况下，芯片和板卡生产从“保供应”转向“降成本”，取得一定效果。继续按照上市企业的要求优化公司治理架构及管理流程，完成公司科创板上市，提高管理效率，取得积极效果。 由于电子政务市场停滞导致信息化应用销售收入下降以及项目性收入下降，2022 年公司实现营业收入比 2021 年有所下降。2022 年，公司营业收入 73,865.79 万元，比 2021 年的 120,125.40 万元下降 38.51%，归属于上市公司股东的净利润 5,175.20 万元，比 2021 年的 23,680.48 万元下降 78.15%。信息化芯片业务实现营业收入 18,764.05 万元，同比减少 71.43%；工控类芯片实现营业收入 27,560.39 万元，同比减少 6.70%；解决方案实现营业收入 27,331.74 万元，同比增加 10.14%。