大疆发布 DJI Mavic 3 Pro 三摄旗舰无人机：哈苏主摄 + 双长焦，13888 元起

IT之家 4 月 25 日消息，大疆今日正式发布全新旗舰无人机 DJI Mavic 3 Pro，售价 13888 元起。

大疆表示，Mavic 3 Pro 搭载哈苏主摄及双焦段长焦相机，拍摄视角实现崭新突破：三摄影像系统无需更换镜头进一步提升创作效率，多焦段覆盖丰富了艺术创作手段，有效提升航拍故事感。

IT之家整理 Mavic 3 Pro 参数如下：

Mavic 3 Pro 主摄依旧搭载了大疆与瑞典传奇品牌哈苏倾力打造的 L2D-20c 相机，支持哈苏自然色彩解决方案（HNCS）。搭载 4/3 CMOS 传感器，等效焦距为 24mm，支持拍摄 12-bit RAW 格式照片，最高可拍摄 5.1K / 50fps 视频，原生动态范围高达 12.8 级，新增的 10-bit D-Log M 可记录多达 10 亿种色彩。

Mavic 3 Pro 新增 1/1.3 英寸 CMOS 中长焦相机，等效焦距为 70mm，具备 3 倍光学变焦性能，支持拍摄 4K / 60fps 视频及最高可达 4800 万像素的照片，支持 D-Log M 色彩模式。相较于主摄广角相机，70 mm 中长焦相机所拍摄的画面具备空间压缩感，能更好地交代拍摄主体与周围环境的位置关系，在复杂环境中更容易突出拍摄主体，打造画面视觉重点。

全新升级的等效 166mm 长焦相机，具备更强的解析力。传感器尺寸为 1/2 英寸，光圈增大至 f / 3.4，可拍摄 7 倍光学变焦的 4K / 60fps 视频及 1200 万像素照片，混合变焦高达 28 倍。166mm 长焦焦相机可对被摄主体进行局部拍摄，营造氛围与情绪。长焦相机也可以在勘景时发挥作用，通过最高 28 倍的混合变焦，无需冒险飞近即可观察拍摄环境，更安全也更高效。

大师版 Mavic 3 Pro Cine 还为创作者提供了更为丰富的拍摄选项，三颗摄像头均支持 Apple ProRes 422 HQ、Apple ProRes 422 及 Apple ProRes 422 LT 等多种编解码器，内置 1TB SSD 与 10Gbps 高速数据线。

Mavic 3 Pro 具备 8 个视觉传感器，配合高性能视觉计算引擎，可探测多个方向的障碍物，并主动规划安全路线，拍摄创作时更加从容。所搭载的 DJI O3+ 图像传输距离远至 15 公里，可实现 1080p / 60fps 高清高帧率的图传画质。装载 Cellular 模块，原有图传信号受遮挡或干扰，仍可借助 4G 网络操控飞行器，可有效提升飞行安全性。

Mavic 3 Pro 续航时间长达 43 分钟，无需更换电池，一次起飞即可轻松完成航线规划、构图及拍摄工作。通过航点飞行功能还可精准还原需重复拍摄的飞行路线。

价格方面，DJI Mavic 3 Pro 系列分四个版本发售。DJI Mavic 3 Pro (DJI RC) 售价 13888 元。两款畅飞套装 DJI Mavic 3 Pro 畅飞套装 (DJI RC) 以及 DJI Mavic 3 Pro 畅飞套装 (DJI RC Pro) 差别在于所配备遥控器不同，售价分别为 17688 元和 21988 元。更高阶的 DJI Mavic 3 Pro Cine 大师套装 (DJI RC Pro) 售价为 31688 元。