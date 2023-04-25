华米 Amazfit GTR 4 限量版手表发布：1.43 英寸曲面 AMOLED 屏幕、不锈钢框架

IT之家 4 月 25 日消息，华米 Amazfit 于 2022 年 9 月推出了 GTR 4 手表，现在新款 Amazfit GTR 4 限量版手表已推出。

Amazfit GTR 4 限量版与标准版型号共享大部分规格和功能，但设计有所不同。GTR 4 限量版采用 1.43 英寸曲面 AMOLED 屏幕，并配有 316L 不锈钢制成的表冠，上面刻着“Amazfit”。表冠由按钮看起来也与普通型号的按钮不同。

和表冠一样，Amazfit GTR 4 限量版的中框也是不锈钢材质，背板采用微晶玻璃材质。另一方面，标准版 GTR 4 配备了铝合金框架和高光喷涂 PC 背部面板。

普通版和限量版 GTR 4 的另一个设计区别是，前者配备了氟橡胶、液态硅胶和皮革尼龙表带，而后者仅配备氟橡胶表带，这与普通版 GTR 4 的氟橡胶表带不同。两者都是 22 毫米宽，配有经典针扣，宽度可调节为 150-215 毫米。

GTR 4 限量版也比标准型号更厚（11.2mm 对比 10.6mm）和更重（49g 对比 34g），并支持无线磁吸充电。两个版本都内置 475mAh 电池，据称充满电大约需要 2 小时，在典型使用情况下续航长 14 天，但 GTR 4 限量版可在省电模式下提供更多续航能力 （28 天对比 24 天）、重度使用场景（8 天 对比 7 天）、精准 GPS 模式（28 小时对比 25 小时）和省电 GPS 模式（55 小时 对比 52 小时）。

普通版在平衡 GPS 模式下提供比限量版更高的续航时间（44 小时对比 42 小时）。然而，这两种型号都宣称在时钟模式下可以使用长达 50 天。

Amazfit GTR 4 限量版还可以连接心率带，进行多维度的健身数据追踪。

Amazfit GTR 4 限量版采用单一无限黑颜色，售价 249.99 美元（IT之家备注：当前约 1725 元人民币）（比普通型号贵 50 美元当前约 345 元人民币）。