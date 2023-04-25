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昂达推出 629 元的 H610 白色 ITX 主板，支持英特尔 12/13代处理器

2023/4/25 22:48:34 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 25 日消息，今年早些时候，精粤品牌推出了 H610、B600、B760、Z790 等一众主板，例如 288 元的 H610 主板、449 元的 B760M D5 主板和 799 元的 Z790 主板，从而大幅降低了入门平台的价格。

对于这一品牌，很多用户感到十分陌生，也有很多玩家无法给予其信任。现有IT之家网友发现，昂达推出了一款十分精致的 H610 ITX 白色小主板，而且只有 629 元。

这款主板采用了全白的 PCB 设计风格，但并非纯白。这款主板大小仅有 17×17cm，采用 LGA 1700 插槽，支持英特尔 12 代、13代酷睿处理器，拥有全固态电容、MOSFET、全封闭铁素体电感等配置。

规格方面，它采用了 8 相强化数字供电，包括 8pin CPU 独立电源、双通道 DDR4 3200 内存、全速 M.2 接口、4 条 SATA 接口、DP 接口、HDMI 接口、VGA 接口、USB 3.0 接口、键鼠接口、双 5G WIFI 接口，还有前置 USB3.0 接口。

这款主板虽然已经上架京东，但目前显示为无货状态，可能还没有正式开售。

京东昂达（ONDA）H610SD4-ITX-W 629 元直达链接
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关键词：昂达主板

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