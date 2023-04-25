作业帮发布新品学习机，首创“AI 老师一对一”模式

IT之家 4 月 25 日消息，作业帮举办学习机新品发布会，推出行业首款 AI 老师一对一学习机。当用户开始使用作业帮学习机，系统内置的 AI 老师会开启一对一模式，从摸底测试、制定计划、全程跟练、督促学习四个环节，引导学生基于 AI 大数据制定的一对一学习方案进行有针对性的学习。

作业帮学习机首创了 AI 老师一对一诊断规划模型，通过高效问诊模型精准透视学生薄弱环节，根据专业教研团队研发的 6500 万学员大数据模型解读学情，规划出针对性提升方案。作业帮学习机会制定每日一对一提升课表，由 AI 老师进行每日督学，最后向家长提供详细学情反馈，完成从诊断规划到听课提升的完整学习过程。

IT之家从官方获取到，作业帮学习机内置自研学习内容体系，包括小初高全学科同步课、6.6 亿 + 题库资源、近百万套真题试卷、4100 + 节自研 AI 互动课、正版授权大猫启蒙英语分级阅读，超 2000 万原题精讲视频、10000 + 知识点微课、443 + 自研名师大招等。

作业帮学习机配备 12.7 英寸、11 层类纸散射护眼屏，支持 4:3 黄金阅读比、2K 高清画质，通过德国莱茵 TUV 低蓝光认证；搭载 8 核处理器，内置 8200mAh 电池，配备降噪拾音麦克风。