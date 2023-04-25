消息称 vivo 砍掉 X Note 系列机型

IT之家 4 月 25 日消息，数码博主“数码闲聊站”微博发文，称现在屏厂新线都是 6.6-6.8 英寸左右，小屏意味着需要单开线定制，包括元器件都需要配合定制，成本会比较高。受众群体确实不算大，国内就小米在坚守相对小尺寸的方案。超大屏同理，蓝厂也已经砍掉了 X Note 系列。

IT之家此前报道，vivo X Note 在 2022 年 4 月 11 日发布，配备一块 7 英寸 OLED 大屏，分辨率 3080×1440，支持 3080×1440、LTPO 2.0、10 亿色显示、局部峰值亮度 1500nits，采用 3D 大面积超声波屏幕指纹。

vivo X Note 搭载高通骁龙 8 芯片 + LPDDR5 内存 + 超频版 UFS 3.1 闪存，内置 5000mAh 电池，支持 80W 有线快充、50W 无线快充、10W 反向无线充电。

影像方面，该机前置 16MP 镜头，后置 50MP（S5KGN1，OIS）主摄 + 48MP（IMX598，114°）超广角 + 12MP（IMX663，2x）人像 + 8MP（OV08A10，OIS）潜望长焦（5x 光变，60x 数变），后摄镜头均搭载蔡司 T* 镀膜。