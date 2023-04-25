荣耀 MagicBook 14 笔记本电脑新增 RTX 2050 版本：首发价 4999 元

IT之家 4 月 25 日消息，荣耀 MagicBook 14 2023 系列笔记本已于 4 月 20 日正式开卖，搭载 13代酷睿 H 系列处理器，可选 NVIDIA GeForce RTX 3050 独立显卡，配备最新的 OS Turbo 2.0 技术，首发价 6499 元。

现有IT之家网友发现，荣耀悄然上架了一款 MagicBook 14 的长续航版本，现已开启预售，将于 4 月 29 日 0 点正式开售。

该机定位高性能游戏轻薄本，搭载英特尔酷睿 i5-12500H 标压处理器，配备 RTX 2050 独显，辅以 16G 内存 + 512G 固态硬盘，目前京东显示为 4999 元，持平 i5-13500H+16G+512G 的集显版。

屏幕方面，MagicBook 14 2023 搭载 14.2 英寸屏，屏占比高达 91.5%，2520*1680 分辨率，460nits 超高亮度，120Hz 高刷新率，10.7 亿色，100% sRGB 色域，覆盖康宁大猩猩玻璃，拥有三重护眼认证，还有类自然光护眼技术加持。

其他方面，MagicBook 14 系列 2023 搭载 75Wh 大电池，支持 OS Turbo 2.0 技术，功耗调优持续升级，综合续航时长最高可达 20 小时（13代酷睿版本最长 15 小时），重约 1.54kg，厚度为 15.9mm，提供两个 USB-C、一个 USB-A、一个 HDMI 和一个 3.5mm 耳机口。