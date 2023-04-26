米哈游新作《崩坏：星穹铁道》今日公测，登陆 PC / 安卓 / iOS 平台

IT之家 4 月 26 日消息，米哈游旗下新作《崩坏：星穹铁道》1.0 版本「通往群星的轨道」将于 4 月 26 日 10:00 开启公测，首先登陆 PC（Epic）、安卓、iOS 平台，而且后续还将登陆索尼 PlayStation 平台。

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官方介绍称，作为一款由米哈游发行的全新 3D 回合制策略 RPG 游戏，《崩坏：星穹铁道》继承了经典的崩坏 IP，拥有庞大的崩坏系列世界观，精致的美术动画设计，带来全新的剧情故事体验。

推荐配置：

PC 端：i7/8G 内存 / 独立显卡、GTX1060 及以上配置；Win10 64 位或以上系统

安卓端：CPU 为骁龙 855、天玑 1000、麒麟 990 及以上性能处理器安卓设备；6G 及以上内存；Android 9 或以上系统

iOS 端：iPhoneX、iPhoneXR 及以上机型；搭载 A12 及以上型号处理器的 iPad；iOS 11.0 或以上系统

最低配置：

PC 端：i3/6G 内存 / 独立显卡、GTX650 及以上配置；win7 64 位或以上系统

安卓端：CPU 为骁龙 835、天玑 720、麒麟 810 及以上性能处理器安卓设备；4G 及以上内存；Android 8 或以上系统

iOS 端：iPhone 8 Plus 及以上机型；搭载 A10 及以上型号处理器的 iPad；iOS 10.0 或以上系统

据IT之家此前报道，《崩坏：星穹铁道》全平台预约超 2000 万，海外预约量突破 1000 万。这款游戏继承了经典的崩坏 IP，拥有庞大的崩坏系列世界观，精致的美术动画设计，带来全新的剧情故事体验。

游戏简介：