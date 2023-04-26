2499 元起，华为 nova 11 / Pro / Ultra 手机今日 10:08 开启首销：支持双向北斗卫星消息

昆仑玻璃版 512GB 售价 3999 元。



IT之家发现，这款机型相比普通版在屏幕以及影像方面进行了升级，它采用 6.78 英寸 2652×1200 分辨率 OLED 环幕屏，同样的 120Hz 刷新率以及 1440Hz 高频 PWM 调光，



华为 nova 11 Pro 前置 60MP 追焦镜头（1/2.61"）+8MP 人像特写镜头（2 倍光变，5 倍数码变焦），后置 50MP 主摄（RYYB）+8MP 超广角微距，激光对焦。



其他方面，该机内置 4500mAh 电池，支持 100W 快充；厚 7.99mm，素皮版重 188g、玻璃版重 193g，支持 NFC，搭载 HarmonyOS 3 系统。