2499 元起，华为 nova 11 / Pro / Ultra 手机今日 10:08 开启首销：支持双向北斗卫星消息

IT之家 4 月 26 日消息，华为 nova11 系列等多款新品将于 4 月 26 日 10:08 正式开售。该系列手机搭载了高通骁龙 778G 4G 芯片，首发价 2499 元起。
华为 nova 11 分为四个版本，拥有 11 号色、耀金黑、雪域白、晨曦金 4 款配色可选：
普通玻璃版 128GB 版本 2499 元；
普通玻璃版 256GB 版本 2799 元；
昆仑玻璃版 256GB 版本 2999 元；
昆仑玻璃版 512GB 版本 3399 元。
该机采用 6.7 英寸 OLED 直屏， 2412×1084 分辨率、120Hz 刷新率、1440Hz 高频 PWM 调光。
其他方面，该机前置采用了 60MP 自拍镜头，后置 50MP 主摄（RYYB）+8MP 超广角微距，内置 4500mAh 电池，支持 66W 快充，厚 6.88mm，重 168g，支持 NFC，搭载 HarmonyOS 3 系统。
华为 nova 11 Pro 分为三个版本以及 11 号色（素皮）、耀金黑（素皮）、雪域白、晨曦金 4 款配色：
普通玻璃版 256GB 版本 3499 元；
昆仑玻璃版 256GB 售价 3699 元；
昆仑玻璃版 512GB 售价 3999 元。
IT之家发现，这款机型相比普通版在屏幕以及影像方面进行了升级，它采用 6.78 英寸 2652×1200 分辨率 OLED 环幕屏，同样的 120Hz 刷新率以及 1440Hz 高频 PWM 调光，
华为 nova 11 Pro 前置 60MP 追焦镜头（1/2.61"）+8MP 人像特写镜头（2 倍光变，5 倍数码变焦），后置 50MP 主摄（RYYB）+8MP 超广角微距，激光对焦。
其他方面，该机内置 4500mAh 电池，支持 100W 快充；厚 7.99mm，素皮版重 188g、玻璃版重 193g，支持 NFC，搭载 HarmonyOS 3 系统。
华为 nova 11 Ultra 只有一个版本以及 11 号色（素皮）、耀金黑（素皮）2 款配色可选：
昆仑玻璃版 512GB 版本 4499 元。
该机前置采用了 60MP 追焦镜头（1/2.61"）+8MP 人像特写镜头（2 倍光变，5 倍数码变焦），后置 50MP 主摄（RYYB，F / 1.4 - F / 4.0 十挡可变光圈）+8MP 超广角微距 + 2MP 景深三摄。
其他方面，该机同样采用了 4500mAh 电池，支持 100W 快充，10 分钟熄屏充电 60%；厚 7.99mm，重 188g，预装 HarmonyOS 3 系统，支持双向北斗卫星消息、NFC 等功能。