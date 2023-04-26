苹果 macOS 13.4 开发者预览版 Beta 3 发布

IT之家 4 月 26 日消息，苹果今日向 Mac 电脑用户推送了 macOS 13.4 开发者预览版 Beta 3 更新（内部版本号：22F5049e），本次更新距离上次发布隔了 14 天。

macOS 13.4 Beta 3 和 iOS / iPadOS 16.5 Beta 3 更新一样，并未引入新的改变。IT之家附官方更新日志内容如下：

改进对 macOS 13.3 SDK 的支持，可以为运行 macOS Ventura 13.4 Beta 3 的 Mac 设备开发应用程序。该 SDK 捆绑 Xcode 14.3，开发者可以通过 Mac App Store 进行下载。有关 Xcode 14.3 的兼容性要求的信息，请参阅 Xcode 14.3 发行说明 。

苹果 Studio Display

已知问题：

Apple Studio Display 固件更新开始显示进度，但从未完成。

解决方案：

请在软件更新设置中单击“更多信息...”，取消选中 Apple Studio Display 固件更新，然后单击“立即安装”。

CSS

已解决的问题：

修复了将 column-count 增加到 2 以上而不更新布局的问题。

File Bookmark

修复了 macOS Ventura 13.3 中的回归问题：当路径包含使用组合规范化存储的 Unicode 字符时，安全检查会导致书签解析失败。例如，这会阻止 Finder 中的文件在双击时打开。

SwiftUI

修复了在 ShareLink 的 preview 闭包中使用 ImageRenderer 会使正在运行的应用程序崩溃的问题。

macOS 13.4 还简化了测试版安装方法：

苹果公司在推出 iOS 16.4 时，为参加苹果开发者计划或公测版的用户引入了一种新的测试版安装方法。这些变化最初只适用于 iOS 16.4 和 iPadOS 16.4，但现在苹果将它们扩展到了今天发布给开发者的 macOS 13.4 和 watchOS 9.5 测试版。

参加苹果相应计划的开发者和公共测试版用户可以直接在 Mac 上的系统设置中，或者在 iPhone 上的手表应用中的软件更新部分，开启测试版更新。苹果的新测试版安装方法取代了之前用于安装开发者和公共测试版的 watchOS 和 macOS 更新的描述文件。

在开发者方面，启用测试版现在需要一个注册在苹果开发者计划中的 Apple ID。没有关联开发者账户的开发者描述文件不再可用，所以只有注册开发者才能继续获得开发者测试版。公共测试版也是如此，不过参加公共测试版计划是免费和向所有人开放的，不像开发者计划，需要每年支付 99 美元。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版？

从 iOS / iPadOS 16.4 开发者预览版 Beta 1 开始，系统将只为在苹果开发者计划中注册的用户提供开发者预览版测试选项，没有注册该计划的用户将只能选择安装公测版系统。

从 iOS 和 iPadOS 16.4 Beta 版开始，AppleDeveloper Program 成员将看到一个新选项，可直接从“设置”中的“软件更新”中启用开发者预览版。此新选项将在已注册程序并更新到最新测试版版本的设备上自动启用。

IT之家小伙伴的 iPhone 或 iPad 必须使用与注册 Apple DeveloperProgram 时使用的同一 Apple ID 登录，才能在设置中看到此选项。

在未来的 iOS 和 iPadOS 版本中，此新设置将是启用开发者预览版的方式，配置描述文件将不再授予访问权限。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 公测版？

只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到公测版升级，描述文件下载途径见下文。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

从哪里下载 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 公测版描述文件？

方法一：关注 IT之家微信公众号（点此进入），发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示：

方法二：打开 IT之家App（点此下载），依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示：

方法三：前往《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》下载。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《苹果 iOS / iPadOS / macOS 固件下载 / 更新日志大全》