微软第三财季净利润 183 亿美元同比增长 9%，股价上涨逾 5%

北京时间 4 月 26 日消息，微软公司 (NASDAQ:MSFT) 今天发布了截至 3 月 31 日的 2023 财年第三季度财报。财报显示，按照美国通用会计准则 (GAAP) 计算，微软第三财季总营收为 528.57 亿美元，较上年同期的 493.60 亿美元增长 7%，按固定汇率计算同比增长 10%；净利润为 182.99 亿美元，较上年同期的 167.28 亿美元增长 9%，按固定汇率计算同比增长 14%。

微软公司

微软第三财季营收和每股收益均超出分析师一致预期，推动股价在盘后交易中上涨逾 5%。

股价表现：

微软股价盘后上涨 5.37%

微软周二在纳斯达克交易所的开盘价为 179.51 美元。截至周二收盘，微软股价下跌 6.35 美元，报收于 275.42 美元，跌幅为 2.25%。截至美国东部时间周二 17:47 分 (北京时间周三 5:47 分)，微软股价在盘后交易中上涨 14.78 美元至 290.20 美元，涨幅为 5.37%。过去 52 周，微软股价最高为 294.18 美元，最低为 213.43 美元。

第三财季业绩要点：

—— 总营收为 528.57 亿美元，较上年同期的 493.60 亿美元增长 7%，按固定汇率计算同比增长 10%；

—— 营业利润为 223.52 亿美元，较上年同期的 203.64 亿美元增长 10%，按固定汇率计算同比增长 15%；

—— 净利润为 182.99 亿美元，较上年同期的 167.28 亿美元增长 9%，按固定汇率计算同比增长 14%；

—— 每股摊薄收益为 2.45 美元，较上年同期的 2.22 美元增长 10%，按固定汇率计算同比增长 14%；

部门业绩：

—— 生产力和业务流程部门第三财季营收为 175.16 亿美元，较上年同期的 157.89 亿美元增长 11%，按固定汇率计算同比增长 15%；

—— 智能云部门第三财季营收为 220.81 亿美元，较上年同期的 189.87 亿美元增长 16%，按固定汇率计算同比增长 19%；

—— 更多个人计算部门第三财季营收为 132.60 亿美元，较上年同期的 145.84 亿美元下降 9%，按固定汇率计算同比下降 7%。

高管点评：

微软 CEO 萨提亚・纳德拉 (Satya Nadella) 表示：“世界上最先进的人工智能模型将与世界上最通用的用户界面 —— 自然语言 —— 结合在一起，创造一个计算新时代。在微软云平台上，我们是帮助客户从数字支出中获得最大价值的首选平台，并为下一代人工智能进行创新。”