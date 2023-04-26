微软 Win11 22H2 Build 22621.1635（KB5025305）预览版更新：防火墙、小部件等升级

IT之家 4 月 26 日消息，微软今日推出了 Windows 11 22H2 的 2023 年 4 月非安全预览版更新，该更新包含了一系列的非安全性修复和改进，涉及防火墙、小部件、Windows 更新等方面。这些更新目前已经在稳定通道作为可选安装提供，预计将在三月份正式发布。

Windows 11 22H2 的预览版更新（KB5025305）将版本号提升到了 22621.1635，根据微软官方支持网站的公告，该更新主要有以下几个新特性：

在设置 > Windows 更新页面添加了一个新的开关控件。当您打开它时，Windows 将优先让您的设备获取最新的非安全性更新和增强功能，当它们适用于您的设备时。

改变了防火墙设置。您现在可以配置应用程序组规则。

给任务栏上的小部件按钮添加了动画效果。当任务栏上的小部件按钮出现新的通知时，这些动画会开启，并且当您悬停或点击小部件按钮时也会开启。

影响伊朗伊斯兰共和国。该更新支持政府从 2022 年开始实行夏令时的变更命令。

除了这些新特性外，该更新还解决了一些已知问题，包括影响本地安全权限子系统服务（LSASS）进程、影响微软 Edge IE 模式、影响受保护内容、影响移动设备管理（MDM）客户、影响 Windows Defender 应用程序控制（WDAC）策略、影响任务视图、影响中文输入法、影响 Windows Hello for Business 的 PIN 登录、影响管理员账户锁定策略、影响统一写入过滤器（UWF）、影响弹性文件系统（ReFS）、影响 MySQL 命令和影响 SMB Direct 等问题。

与此同时，微软也推出了 Windows 11 21H2 的预览版更新（KB5025298），将版本号提升到了 22000.1880，该更新也改变了防火墙设置，并解决了一些类似的问题。

这些更新之前已经在发布预览频道进行过测试，现在已经在稳定频道作为可选安装提供。

IT之家附此次更新的微软官方博客地址：点此直达。