微软 Win10 build 19045.2913（KB5025297）预览版更新：修复 Edge 浏览器、Xbox 控制器等问题

IT之家 4 月 26 日消息，微软今日发布了 Windows 10 22H2 的最新 KB5025297 预览版更新，内部版本号为 19045.2913，包含了一些非安全性的修复和改进。这次更新之前已经在发布预览频道中推出过，版本号为 19045.2908，现在已经在稳定频道中作为可选更新提供给用户。

根据官方网站的公告，此次更新在改变语言设置时增加了同步语言和地区设置的功能，为防火墙设置引入了变化，并带回了任务栏上的搜索框体验。还解决了 Xbox 自适应控制器、Microsoft Edge、Windows Hello 认证、弹性文件系统（ReFS）等方面的各种问题。

这次更新的主要亮点有：

- 增加了语言和区域设置的同步功能，当用户更改了微软账户的显示语言或区域格式时，如果用户已经在 Windows 备份设置中开启了语言偏好同步的话，Windows 会将这些设置保存到账户中。

- 改变了防火墙设置，现在可以配置应用程序组规则。

- 恢复了 Windows 10 任务栏上的搜索框体验，如果用户使用的是顶部、底部、常规或小图标模式的任务栏，就会看到搜索框出现。用户可以通过搜索框方便地访问 Windows 和网络上的应用、文件、设置等内容。用户也可以使用最新的搜索更新，比如搜索高亮功能。如果用户想要恢复原来的搜索体验，可以通过右键菜单或者使用搜索时弹出的对话框来轻松实现。

- 解决了一些影响用户体验的问题，比如：

解决了发送错误的密码过期通知的问题；

解决了导致机器重启的本地安全权限子系统服务（LSASS）进程停止响应的问题；

解决了影响 Microsoft Edge IE 模式的弹出窗口在后台而不是前台打开的问题；

解决了影响 Tab 窗口管理器停止响应的问题；

解决了影响受保护内容在最小化窗口时仍然显示的问题；

解决了影响配置包在需要提升权限时无法应用的问题；

解决了影响移动设备管理（MDM）客户无法打印的问题；

解决了影响 Xbox 精英用户使用 Xbox 自适应控制器时无法应用控制器重映射偏好的问题；

解决了影响使用 PIN 登录 Windows Hello for Business 时远程桌面服务可能失败的问题；

解决了影响键盘布局在登录控制台会话时可能被重置为系统默认的问题；

解决了影响新闻和兴趣在任务栏上闪烁并导致文件资源管理器停止响应的问题；

解决了影响 Microsoft Edge WebView2 可能导致无限循环重启进程的问题；

解决了影响管理员账户锁定策略无法被 GPResult 和结果集策略报告的问题；

解决了影响活动目录用户和计算机停止响应的问题；

解决了影响关闭统一写入过滤器（UWF）时设备可能停止响应的问题；

解决了影响弹性文件系统（ReFS）导致操作系统无法正确启动的问题；

解决了影响 MySQL 命令在 Windows Xenon 容器中失败的问题；

解决了影响 SMB 直连导致端点在使用多字节字符集的系统上不可用的问题。

如果用户想要获取这次更新，可以通过设置 > 更新与安全 > Windows 更新，点击“检查更新”按钮，并选择安装可选更新。这是一次非强制性的更新，用户可以根据自己的需要选择是否安装。

IT之家附此次更新的微软官方博客地址：点此直达。