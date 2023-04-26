特殊二维码图片疯传全网：可导致微信闪退，扫码 Bug 已被找到

IT之家 4 月 26 日消息，据IT之家多位网友投稿，一张二维码图片近日疯传全网，在微信中打开该图片（或长按）将导致微信闪退，连续闪退多次微信会进入安全模式，账号被强制登出。

根据 OpenCV 中国团队的最新消息，这一 Bug 出现在了微信的扫码引擎中（IT之家注：微信团队于 2021 年在 OpenCV 开源了其扫码引擎）。

根据 GitHub 用户 Konano 和 GZTimeWalker 发现的内存读写 Bug，恶意制作的图片会通过无效的内存访问导致 wechat_qrcode 模块崩溃。

问题发生在 DecodedBitStreamParser::decodeByteSegment 中。如下面的代码所示，如果传入参数 bits_是内容为空但长度非零的 ByteSegment，此时 bits.available () 返回 0，随后 count 被更新为 0，但 nBytes 没有更新仍保持为非 0。这会造成后面的 append 函数访问空指针 readBytes 读取 nBytes 数据，导致程序终止。

目前这一 Bug 已被用户提交代码修复，开源的速度还是很快的。不过IT之家测试，微信方面还没有跟进修复，目前扫码仍会崩溃，或许要等到下个版本了。