安卓手机已支持宝马数字钥匙，谷歌、三星首批尝鲜

IT之家 4 月 26 日消息,宝马数字钥匙是一项让用户用智能手机代替传统钥匙的创新功能,但之前只支持苹果设备。现在,宝马宣布将数字钥匙 Plus 带到安卓平台,首批支持的手机包括谷歌的 Pixel 系列和三星的 Galaxy 系列。

宝马数字钥匙 Plus 利用超宽带(UWB)技术,可以让用户在靠近车辆时自动解锁或锁定车门,无需拿出手机或按任何按键。这种技术在过去几年中逐渐出现在部分手机上。数字钥匙 Plus 通过 My BMW 应用在兼容的车辆上进行设置和激活,还可以让车主与朋友或家人分享数字钥匙,只要他们也有兼容的安卓或 iOS 设备。

目前,你需要一辆 2022 年 11 月之后生产的宝马汽车才能使用数字钥匙 Plus,不过宝马表示将很快推出车辆软件更新,让旧款车型也能享受这项功能。至于兼容的手机,IT之家附完整清单如下:

谷歌

Pixel 7 Pro

Pixel 6 Pro

三星

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 3

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20 Ultra

用户还需要在你的设备上运行最新的 Android 13 系统,并在 Galaxy 设备上安装三星钱包(Samsung Wallet)。