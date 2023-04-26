报道称苹果未来几年 60% 的屏幕供应仍来自于三星和 LG 等韩企

IT之家 4 月 26 日消息，根据韩媒 The Korea Herald 报道，苹果虽然希望加大对产品设计的控制权，推进各种组件的自主研发，但在可预见的未来，依然会倚重韩国供应商，研发和量产设备屏幕。

韩国信息通信技术振兴院（IITP）表示，苹果公司正在 iPhone 机型上测试和使用自主设计的芯片和屏幕，但这主要从战略层面出发，维持其市场主导地位。

IITP 表示，在未来几年内，苹果 60% 的屏幕组件会从 Samsung Display 和 LG Display 等韩国屏幕供应商处采购。

IITP 认为，苹果可能需要一段时间才能将其自制显示技术完全商业化。与目前智能手表面板的价格相比，采用 microLED 技术的手表面板价格预计会高得多，因此这家美国科技公司可能会在 2025 年后应用该技术。

IT之家此前报道，屏幕供应链咨询公司 DSCC 首席执行官罗斯・杨（Ross Young）在推文中表示，苹果为后续 Apple Watch 定制的 microLED 屏幕将会交由 LG 生产。

Young 在推文中表示 LG Display 正在建造一条小规模生产线，为苹果提供 microLED 屏幕。苹果有望在 2025 年春季推出的 Apple Watch 中改用 microLED 材质的屏幕。

Young 表示 LG Display 将于 2024 年下半年开始大规模量产，为苹果供应 microLED 面板并为苹果组装 Apple Watch 的屏幕元件。