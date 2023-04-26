谷歌新款中端机 Pixel 7a 即将上市，官方保护壳曝光

IT之家 4 月 26 日消息，谷歌即将推出新款中端智能手机 Pixel 7a，此前消息称这款手机将于 5 月 11 日正式上市，售价 499 美元（IT之家备注：当前约 3458 元人民币）。Pixel 7a 有三种颜色可供选择，分别是白银、灰黑和浅蓝，官方名称分别为“棉花”、“碳”和“北极蓝”。近日，有网友曝光了 Pixel 7a 的官方保护壳，显示了三种颜色的设计细节。

据悉，Pixel 7a 的官方保护壳与 Pixel 7 和 7 Pro 的保护壳类似，都采用了不透明的材质，避免了半透明保护壳容易变黄、磨损的问题。保护壳的电源键和音量键与手机本身的颜色相匹配，但没有金属光泽。保护壳上还有一个金属质感的“G”标志，与 Pixel 7 系列一致。

Pixel 7a 的官方保护壳的售价尚未公布，但预计与 Pixel 7 系列的 29.99 美元（当前约 208 元人民币）相当。不过，有些用户可能会觉得官方保护壳对于 Pixel 7a 的摄像头横条没有足够的保护，因此可能会考虑其他品牌的保护壳。

根据此前消息，Pixel 7a 将搭载谷歌自研的 Tensor G2 芯片，这是一款基于 5 纳米工艺的 8 核心处理器，具有强大的人工智能能力。Pixel 7a 还将配备 6.1 英寸 OLED 屏幕，刷新率 90Hz，搭载 64MP 主摄和 13MP 超广角摄像头，并支持无线充电功能。存储方面，Pixel 7a 可能有 128GB 和 6GB 或 8GB 两种组合。