京东 31 亿元北京拿地规划图曝光：员工公寓、幼儿园、商业街配套齐全

IT之家 4 月 26 日消息，北京规自委今年 2 月发布的消息显示，北京经济技术开发区亦庄新城地块被京东旗下全资附属公司“北京越新房地产开发有限公司”斩获，成交价 31.12 亿元，成交楼面地价合 15988 元 / 平米。该宗地块中除了商业用地外，还包含一块居住地块。

根据网上最新流传出的规划图，该地块拟建成多栋员工公寓、一座幼儿园、一条商业街以及地下停车场等。值得一提的是，公寓设施完善可实现拎包入住，并且还配备大量休闲娱乐、健身游泳区域。

这块地正对着京东集团总部，周围产业集中，包括小米、京东方等大公司。这是一块综合性地块，建筑控制规模为 19.46 万平方米，其中住宅面积约为 5 万平方米，并且套内面积不超过 90 平米的户型占比需要达到 70%。许多业内人士猜测，京东此举可能是为了建职工住房。

值得注意的是，这块地还包括一块面积为 4.96 万平方米的二类住宅用地和一块面积为 4.03 万平方米的托幼用地，将被规划为 12 个班的幼儿园。其中，二类住宅用地中包括社区卫生服务站和社区养老服务站等，开发企业将代建后移交给有关部门。

据IT之家此前报道，去年 11 月刘强东发布全员公开信，提及“集团要拿出 100 亿元人民币，为包括全体德邦兄弟们在内的所有集团基层员工设立‘住房保障基金’，为基层员工提供购房无息贷款”。而在今年 1 月 17 日京东再次发布员工新春贺信，信中披露疫情三年来京东新增了 28 万名员工，员工总数已经超过 54 万人。京东还表示，让为企业打拼的员工过上更有尊严的工作和生活，优于商业的成功。