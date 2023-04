Opera 发布全新 Opera One 浏览器，为生成式 AI 功能而生

IT之家 4 月 26 日消息,Opera 公司近日发布了一款全新的浏览器 Opera One,这是一款为未来的 AI 功能而设计的浏览器,拥有更简洁的界面,更多的侧边栏和地址栏扩展,以及更强大的性能。Opera One 计划在今年晚些时候为所有平台推出,目前已经提供早期访问版本供用户下载。

Opera One 的最大特点是引入了“标签页岛屿(tab islands)”的概念,这是一种能够根据网页内容自动或手动分组标签页的功能。比如,用户打开了多个菜单和餐厅详情的网页,Opera One 就会将它们归为一个岛屿;用户打开了多个谷歌文档,Opera One 就会将它们归为另一个岛屿。这样,用户就可以更方便地在不同的任务之间切换,无论是工作还是个人事务。

Opera 表示,他们进行了调查,发现用户常常被打开的标签页数量所困扰,希望浏览器能够为他们做更多的事情。标签页岛屿就是 Opera 对这个问题的解决方案。Opera 还称,标签页岛屿是其模块化设计策略的第一个体现,它们有着清晰可辨的岛屿边界和颜色标记,未来可能会有更多类似的功能出现。

除了标签页岛屿,Opera One 还默认启用了 ChatGPT、ChatSonic 和 AI Prompts 三个 AI 功能。IT之家注意到,这三个功能都是 Opera 在今年三月份推出的 AI 聊天机器人,Opera One 在侧边栏集成了它们,用户可以快速地在浏览器内部打开一个单独的窗口使用它们。AI Prompts 功能还可以根据用户的需求,对网页上的文本进行不同的转换,比如将一段文本变成肥皂剧对话,或者从文本中提取信息生成问答题。