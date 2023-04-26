华为 MateBook D14 / D16 笔记本今日开售：13 代酷睿、首发超材料天线，4999/5499 元起

IT之家 4 月 26 日消息，华为 MateBook D14 / D16 2023 款笔记本今日（4 月 26 日）10 点 08 分正式开售，价格为 4999/5499 元起。
华为 MateBook D14 首发华为超材料天线，最远实现 270 米超远距离连接。该机搭载英特尔酷睿 i5-1340P 或 i7-1360P 处理器、LPDDR4x 内存，重量 1.39 千克，厚度 15.9 毫米，配有 14 英寸 1920*1200 分辨率屏幕，支持 100% sRGB 色域。
华为 MateBook D14 拥有 56Wh 电池，以及 65W 充电器，支持指纹电源键，接口包括一个全功能 USB-C 口、USB 3.2 Gen 1、USB 2.0、HDMI、3.5 毫米音频口等。
IT之家汇总华为 MateBook D14 售价如下：
i5-1340P+16GB+512GB 首发价 4999 元
i7-1360P+16GB+1TB 首发价 5999 元
华为 MateBook D16 同样首发全新华为超材料天线技术，搭载英特尔酷睿 i5-13500H / i7-13700H / i9-13900H 处理器、LPDDR4x 内存，配有 16 英寸 1920*1200 分辨率屏幕，重量 1.7 千克，厚度 18.4 毫米。
该机拥有数字小键盘、1080P 摄像头，接口比 MateBook D14 多了一个 USB-C 充电 / 数据传输接口。
华为 MateBook D16 售价如下：
i5-13500H+16GB+1TB 首发价 5499 元
i7-13700H+16GB+1TB 首发价 6499 元
i9-13900H+16GB+1TB 首发价 6999 元